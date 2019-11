Chi è Juliette Ferrari? Età, biografia, foto, Instagram e vita privata della fidanzata di Matteo Voltolini

Chi è Juliette Ferrari? Il suo nome e cognome sono diventati noti al grande pubblico italiano, ma anche europeo e internazionale nelle ultime settimane a causa di un video virale su WhatsApp che la immortala con il fidanzato calciatore Matteo Voltolini durante un rapporto intimo in una discoteca a Reggio Emilia. Il caso è stato affrontato anche dalla stampa inglese, croata e spagnola: dal tabloid The Sun a Mundo Deportivo fino a Net.hr. Quanti anni ha? Qual è il nome del suo profilo ufficiale di Instagram? Scopriamo insieme l’età, la biografia e la vita privata di Juliette!

Chi è Juliette Ferrari? La biografia

Le informazioni su Juliette presenti in Rete sono molto frammentarie. Non si conosce al momento la sua età. Il suo vero nome è Giulia. Fisico perfetto, curve mozzafiato e sguardo seducente per la bellissima, sensuale e affascinante Juliette. Per quanto riguarda la sua città, Juliette è originaria di Reggio Emilia. Ama molto cambiare look e colore di capelli: da castani a biondi. Sono in molti a notare una certa somiglianza con la conduttrice tv e giornalista sportiva Diletta Leotta. Si è laureata lo scorso anno in Economia presso l’Università di Modena e Reggio Emilia. A giudicare dal suo profilo Instagram, a cui sono iscritti quasi 20mila follower, pare che Juliette svolga l’attività di web influencer.

Chi è Juliette Ferrari? La vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, Juliette è fidanzata da diversi mesi con il secondo portiere della Reggiana, Matteo Voltolini. Sono molto innamorati e affiatati. Alcuni giorni fa il calciatore ha parlato dello scandalo a luci rosse che ha travolto lui (una settimana di sospensione decisa dal club calcistico) e la sua compagna al programma radiofonico La Zanzara: “Io credo di non aver fatto niente di male, ma capisco il club perché è una cosa che fa clamore e abbiamo un regolamento interno da rispettare. Allo stesso tempo però sono sereno perché avrò modo di spiegare tutto. Non sapevo che ci fosse qualcuno che mi stava riprendendo, ho denunciato il fatto”.

Voltolini ha dato mandato al suo avvocato di denunciare chi ha girato e diffuso il video a luci rosse e alcuni giorni fa ha preso pubblicamente le difese della sua fidanzata Giulia mediante un post su Instagram Story: “Giulia è la mia ragazza, ci conosciamo da mesi. Ringrazio chi si è preoccupato per la mia situazione, ma quella che ha bisogno di messaggi di conforto è lei che per un semplice rapporto avuto con il suo ragazzo sta ricevendo insulti senza motivo. Grazie”.

Dopo questo scandalo a luci rosse, Matteo e Juliette sono più uniti e innamorati che mai!

Redazione-iGossip