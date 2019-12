Chi è Justine Mattera? Anni, altezza, peso, biografia, Instagram e carriera

Chi è Justine Mattera? Quando e dove è nata? Quanti anni ha? Quanto è alta? Chi è il marito di Justine Mattera? Molto amata e popolare su Instagram e Facebook, Justine è una delle donne più belle e sensuali dello show business nazionale. Conosciamola meglio insieme, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia e la carriera della showgirl, attrice, conduttrice televisiva e cantante statunitense.

Chi è Justine Mattera? La biografia

Justine Mattera ha un secondo nome Elizabeth ed è nata il 7 maggio 1971 a Rockville Centre, New York, negli Stati Uniti d’America. Alta 164cm, pesa 48 chili, capelli biondi, occhi azzurri e fisico mozzafiato. Proveniente da una famiglia di origini italiane, dopo la laurea in letteratura italiana e inglese alla Stanford University, nel 1994 si è trasferita a Firenze per specializzarsi in lingua e letteratura italiana e storia dell’arte all’Università degli Studi del capoluogo toscano. Per mantenersi in forma pratica nuoto e corsa oltre ad essere una fan sfegatata del triathlon, da lei giudicata come la migliore tra le discipline. Ha un cagnolino che si chiama Alex.

Chi è Justine Mattera? La carriera e la vita privata

Justine Mattera ha iniziato la sua carriera come modella e cubista. In una discoteca toscana è stata notata dal produttore e dj Joe T. Vannelli con cui ha iniziato a collaborare in alcune produzioni. Trasferitasi a Milano ha incontrato il conduttore e autore televisivo Paolo Limiti che, dopo avere notato la sua complessiva somiglianza con la celeberrima diva hollywoodiana Marilyn Monroe, l’ha scelta come showgirl nelle varie edizioni di Ci vediamo in TV, dal 1996 al 2003. Ha poi condotto diversi programmi tv ed è stata anche concorrente del reality show La Fattoria. Ha recitato come attrice per diversi film, serie tv e produzioni teatrali. Attrice, showgirl, cantante e dj di successo fa impazzire i suoi fan per i suoi bollenti scatti social.

Per quanto riguarda la sua vita privata, la sexy soubrette e modella Justine Mattera è stata sposata con il compianto autore e conduttore tv Paolo Limiti dal 2000 al 2002. Dal 2009 è sposata con l'imprenditore Fabrizio Cassata, da cui ha avuto due figli: Vincent (2007) e Vivienne Rose (2009).

