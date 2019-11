Chi è Lady Blue? Biografia e carriera dell’attrice a luci rosse scoperta da Max Felicitas

Chi è Lady Blue? Il suo nome è balzato agli onori della cronaca rosa nelle ultime settimane perché dopo aver girato i suoi primi film con l’attore a luci rosse Max Felicitas è volata in Ungheria dal celebre divo dei film adult internazionale Rocco Siffredi. Quanti anni ha? Qual è il suo nome e cognome di battesimo? Scopriamo insieme la biografia e la carriera dell’attrice a luci rosse.

Chi è Lady Blue? Biografia dell’attrice a luci rosse

Tutti la conoscono sul web come Lady Blue per aver girato qualche film con Max Felicitas e qualche video con il chiacchieratissimo critico d’arte ed ex avvocato Andrea Diprè. Lei si chiama Angelica Rovelli e ha 27 anni. Dal look originale, lunghissimi capelli rasta colorati di blu, moltissimi piercing e tatuaggi su gran parte del corpo, Angelica è originaria di Chiampo nel vicentino.

Chi è Lady Blue? Carriera dell’attrice a luci rosse

Lady Blue ha iniziato la sua carriera come cubista, a soli 17 anni, nelle discoteche del Vicentino, per poi diventare una modella alternativa e una web influencer. La svolta a luci rosse è arrivata quando è stata contattata dall’attore Max Felicitas.

In una recente intervista rilasciata a TVIWEB ha raccontato: “Quando ho iniziato a diventare popolare sui social con gli scatti fotografici delle convention di tattoo in cui facevo la alternative-model, sono stata contattata dal divo emergente Max Felicitas. Mi sono detta, perché no?, e abbiamo girato un video che poi è stato lanciato sul sito di Max e nei social”.

Per poi aggiungere: “Il mio manager mi accompagna a tutte le serate e ho già girato tre film: due con le gemelle Dellai a Praga e Bratislava e un horror a luci rosse concluso proprio pochi giorni fa per la regia del grandissimo Andy Casanova”.

Lady Blue è attualmente single: “Non ho e non voglio un fidanzato, sto troppo bene da sola e non voglio rendere conto a nessuno delle mie scelte. Per ora ho scelto la carriera e me stessa. Un domani, chissà”.

Come hanno preso questa decisione i suoi genitori? “La mia famiglia all’inizio era spaventata – ha confidato -, perché è un settore lavorativo che in effetti non scelgono tutti i figli ma ora hanno capito che per me è un lavoro come un altro”.

A fine ottobre 2019 è volata in Ungheria per conoscere e girare film a luci rosse diretti dal mito del cinema adult internazionale, Rocco Siffredi.

Redazione-iGossip