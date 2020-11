Chi è Lorenzo Crespi? Anni, oggi, altezza, carriera, attore, ultime notizie, Twitter e Instagram

Chi è Lorenzo Crespi? Qual è il suo vero nome? Quando e dove è nato? Quanti anni ha? Quanto è alto? Com’è oggi? Lorenzo Crespi non ha bisogno di presentazioni anche perché è stato il sex symbol della tv e del cinema italiano degli anni ’90 e Duemila. Una carriera brillante e un carattere forte e determinato. Non ha peli sulla lingua. Tantissimi teenager e giovanissimi non lo conoscono, ma noi vogliamo ripercorrere le tappe salienti della sua carriera e svelarvi alcune curiosità sulla sua biografia e vita privata. Ora infatti conosciamolo meglio, scoprendo età, altezza, peso, film e profili Instagram e Twitter del celebre attore siciliano.

Chi è Lorenzo Crespi? La biografia

Lorenzo Crespi è nato a Messina il 13 agosto 1971, sotto il segno del Leone, è alto 185 centimetri e pesa 75 chilogrammi. Il suo vero nome è Vincenzo Leopizzi. Quali sono i suoi valori e ideali? Come ha rivelato in un’intervista rilasciata al nostro sito iGossip.it: “Fratellanza, libertà, sincerità, legalità, uguaglianza e lealtà, anche nei momenti peggiori”. All’età di 16 anni e mezzo si è trasferito da Messina a Milano, dove ha iniziato prima a fare i lavori più svariati, soprattutto presso un’agenzia di sicurezza (e non ha mai fatto il modello e cameriere come invece riportato su Wikipedia), e ha iniziato a muovere i primi passi come attore.

LORENZO CRESPI SI RACCONTA A IGOSSIP.IT: L’INTERVISTA AL CELEBRE ATTORE

Chi è Lorenzo Crespi? La carriera

Nel 1994 ha esordito nel film I buchi neri di Pappi Corsicato, recitando anche con la famosa attrice Manuela Arcuri con cui ha vissuto una storia d’amore di un anno. Nel 1996 ha recitato nel film La sindrome di Stendhal del celebre regista di pellicole horror Dario Argento. Ha interpretato il ruolo di André de Gomera nella miniserie tv Il ritorno di Sandokan, diretta da Enzo G. Castellari.

Nel 1997 è protagonista, con il ruolo di Geko, del film Porzûs regia di Renzo Martinelli, e grazie alla sua interpretazione ha ricevuto il Globo d’Oro della Stampa Estera, come migliore attore esordiente. Nello stesso anno ha interpretato il ruolo di Saro in Marianna Ucrìa, regia di Roberto Faenza, per cui ha ricevuto l’Oscar dei Giovani. Nel 2001 è tra i protagonisti del film Tra i due mondi, diretto da Fabio Conversi, nel ruolo di Grifone.

Crespi ha posato anche per il calendario For Men Magazine. Dopo esser stato protagonista di alcune miniserie, nel 2002 è nel cast della serie tv Carabinieri, regia di Raffaele Mertes, in cui è protagonista nel fortunatissimo ruolo di Tommaso Palermo. Poi per problemi di salute (malattia congenita, stenosi del canale) è stato sostituito da Ettore Bassi. Nel 2005 è stato protagonista della serie in tredici puntate, Gente di mare, regia di Stefano Peyretti e Vittorio De Sisti, e nel 2007 della miniserie Pompei, diretta da Giulio Base.

Nel 2007 ha iniziato a girare Gente di mare 2, ma dopo aver ricevuto due proiettili in una busta ha lasciato la serie come ha lui confidato a NateGiusy. Al suo posto è subentrato Fabio Fulco.

Sempre nello stesso anno, è entrato nel cast della miniserie tv Mogli a pezzi, regia di Alessandro Benvenuti e Vincenzo Terracciano, e nel film tv Vita da paparazzo, regia di Pier Francesco Pingitore. Nel 2010 ha partecipato alla 6ª edizione di Ballando con le stelle di Milly Carlucci, insieme alla ballerina Natalia Titova. Dopo alcune puntate è entrato in conflitto con i giurati, poi con gli autori e i colleghi partecipanti, accusando anche la produzione di poca chiarezza nel televoto. All’ottava puntata ha abbandonato il talent show di Raiuno, scatenando una querelle mediatico-giudiziaria.

Nel 2010 gli è stata diagnosticata una malattia ai polmoni. Ha poi preso parte come ospite a Domenica In di Lorella Cuccarini e a Domenica Live di Barbara d’Urso, scontrandosi pubblicamente e più volte anche sui social contro la conduttrice di Canale 5. Il 30 dicembre 2019 è tornato nuovamente per un periodo su Rai 1 a Vieni da me di Caterina Balivo.

Chi è Lorenzo Crespi? La vita privata

Lorenzo Crespi è stato uno dei sex symbol più ammirati e apprezzati dello show business italiano negli anni Novanta e Duemila. Ha avuto love story e flirt con tantissime showgirl, cantanti, attrici e modelle: da Manuela Arcuri a Luna Berlusconi (nipote dell’ex presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi) fino ad Elisabetta Gregoraci e Romina Power. Attualmente è single.