Chi è Lory Del Santo? Età, figli, Eric Clapton, fidanzato Marco Cucolo, film, Instagram, Drive In

Chi è Lory Del Santo? Quanti anni ha? Quando e dove è nata? Quanto è alta? Quanto pesa? Diventata famosa negli anni ’80 grazie a Drive In, Lory Del Santo ha recitato in diversi film e ha partecipato a diversi programmi tv e reality show: dall’Isola dei famosi al Grande Fratello Vip. La sua vita privata finisce sempre al centro del gossip e della cronaca per i suoi numerosi amori, ma anche per alcune terribili tragedie. Lory è molto seguita e popolare su Facebook e Instagram. Ora conosciamola meglio scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia e la carriera.

Lory Del Santo – Foto: Facebook

Chi è Lory Del Santo? La biografia

Lory Del Santo – Foto: Facebook

Loredana Del Santo, detta Lory, è nata a Povegliano Veronese, sotto il segno zodiacale della Bilancia, il 28 settembre 1958 in una stalla in campagna da genitori di umili origini. Suo padre è morto in seguito a un drammatico incidente stradale quando Lory aveva solo 3 anni. Alta 175 cm, pesa 65 chili, fisico perfetto, capelli castani e fascino da femme fatale.

Ha una sorella di nome Paola, con cui ha un pessimo rapporto. La sua squadra del cuore è l’Inter. Abita a Milano, ma si sposta di frequente negli Stati Uniti d’America.

Chi è Lory Del Santo? La carriera

Lory Del Santo – Foto: Instagram

Lory Del Santo ha iniziato la sua carriera all’età di 16 anni nel 1975, facendo la valletta al Festivalbar. Dopo soli tre anni è approdata sul maxi schermo nel film di Bolognini “Dove vai in vacanza?” e successivamente ha recitato con Adriano Celentano nel film “Geppo il folle”. Nel 1980 ha partecipato a Miss Universo come rappresentante dell’Italia. Nel 1981 è diventata nota in TV nel programma Tagli, ritagli e frattaglie, condotto da Renzo Arbore e Luciano De Crescenzo. Nello stesso periodo vengono ha posato senza veli per diversi servizi fotografici, come ad esempio quello per la celebre rivista Playboy. Al contempo è lei stessa una fotografa in ambito moda e imprenditrice. In seguito ha partecipato a programmi come Drive In, Sponsor City e Bum Bum all’italiana.

Parallelamente ha preso parte come attrice a tante pellicole cinematografiche, tra cui spiccano W la foca di Nando Cicero e La gorilla di Romolo Guerrieri, entrambi del 1982. Nella seconda metà degli anni Ottanta Lory Del Santo si è ritirata a vita privata concedendosi solo rare partecipazioni televisive, come quella al Raffaella Carrà Show nel 1988. Fa eccezione anche un tour teatrale nel 89-90, in cui da co-protagonista insieme a Walter Chiari ha portato in scena la già nota commedia Il gufo e la gattina. Lory è poi tornata stabilmente sulle scene solo nel 2005 come concorrente della terza edizione de L’Isola dei famosi, condotto da Simona Ventura su Rai 2, vincendo l’edizione con il 75% dei voti e diventando la prima concorrente donna a vincere il reality. Nel 2006 ha pubblicato la sua autobiografia, Piacere è una sfida, pubblicato per la Sperling & Kupfer, e ha partecipato con un cameo al film Vita Smeralda di Jerry Calà. Dalla seconda metà degli anni 2000 è spesso ospite nei più svariati talk show televisivi. Ha partecipato come concorrente ad altri reality show: da La Fattoria a Pechino Express fino al Grande Fratello Vip 3. Inoltre dal 2014 al 2017 è regista, ideatrice e sceneggiatrice di The Lady, webserie di tre stagioni trasmessa in streaming dal suo canale di YouTube.

Chi è Lory Del Santo? La vita privata

.Lory Del Santo con Marco Cucolo – Foto: Instagram

La showgirl, attrice e regista è sempre al centro del gossip. Ha avuto una storia con il ricco uomo d’affari saudita Adnan Khashoggi e poi con il chitarrista Eric Clapton, che le ha dedicato la canzone Lady of Verona. Dalla storia d’amore di Lory ed Eric nacque un figlio, Conor Loren Clapton,il 21 agosto 1986, tragicamente morto il 20 marzo 1991, cadendo dal 53º piano del grattacielo Galeria di New York. All’epoca Lory Del Santo era nuovamente incinta di tre mesi dell’imprenditore Silvio Sardi. Il 23 agosto 1991 è nato il suo secondo figlio, Devin. Lory è poi diventata mamma tris nel 1999 di Loren Del Santo, morto suicida a Miami nel 2018. Loren soffriva di anedonia, presumibilmente correlata a un disturbo dissociativo di identità o a un possibile disturbo schizoide di personalità.

Ha rivelato di aver avuto flirt e storie d’amore con alcuni degli uomini più famosi del mondo, tra loro: George Harrison, il tennista Richard Krajicek, Gianni Agnelli, l’ex calciatore e allenatore Roberto Mancini, Fabio Galante e Dodi Al Fayed.