Chi è Luca Argentero? Età, altezza, film, figli, fidanzata e vita privata dell’attore

Chi è Luca Argentero? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Quanti figli ha? Come si chiama la sua fidanzata? A quali film e fiction ha preso parte? Diventato noto grazie alla sua partecipazione come concorrente al Grande Fratello 3, Luca Argentero ha poi intrapreso con successo la carriera di attore. Oggi è uno degli attori più amati, popolari e stimati del nostro Paese. Ma ora bando alle chiacchiere. Conosciamolo meglio, scoprendo la sua età, l’altezza, il peso, la biografia e la vita privata.

Luca Argentero, com’era e com’è oggi – Foto: Instagram

Chi è Luca Argentero? La biografia

Luca Argentero è nato il 12 aprile 1978, sotto il segno zodiacale dell’Ariete, a Torino ma è cresciuto a Moncalieri. Argentero è alto 185 centimetri e pesa 75 chili. I suoi genitori sono Agata (casalinga di origini siciliane) e Guido Argentero. Dopo essersi diplomato al “Collegio san Giuseppe”, ha lavorato come barman in una discoteca, continuando negli studi e laureandosi, nel 2004, in Economia e Commercio all’Università degli Studi di Torino. Luca è molto amato e seguito sui social, in particolar modo su Instagram dove vanta quasi 2 milioni di follower.

Chi è Luca Argentero? La carriera

Luca Argentero – Foto: Facebook

Luca Argentero ha debuttato in tv come concorrente del Grande Fratello 2003, classificandosi al terzo posto, grazie alla cugina Alessia Ventura, ai tempi Letterina nel programma Passaparola di Gerry Scotti, che lo propose ai casting. Ha posato per un calendario sexy del mensile Max e ha lavorato come modello. Poi ha iniziato la sua carriera di attore, esordendo nella serie televisiva Carabinieri, in cui ha interpretato, dalla quarta alla sesta stagione, il ruolo di Marco Tosi. Nel 2006 è protagonista del cortometraggio Il quarto sesso. Nello stesso anno ha esordito sul grande schermo con il film A casa nostra, regia di Francesca Comencini. Nel 2007 è ritornato nelle sale cinematografiche con Saturno contro, diretto da Ferzan Özpetek, dove ha il ruolo di un omosessuale, e Lezioni di cioccolato, regia di Claudio Cupellini, con Violante Placido. Inoltre è apparso su Rai 1 con la miniserie televisiva La baronessa di Carini, regia di Umberto Marino, in cui è protagonista insieme a Vittoria Puccini. Ha poi recitato in tanti altri film e fiction di successo.

LA FILMOGRAFIA

Cinema

Il quarto sesso, regia di Marco Costa (2006)

A casa nostra, regia di Francesca Comencini (2006)

Saturno contro, regia di Ferzan Özpetek (2007)

Lezioni di cioccolato, regia di Claudio Cupellini (2007)

Solo un padre, regia di Luca Lucini (2008)

Diverso da chi?, regia di Umberto Carteni (2009)

Il grande sogno, regia di Michele Placido (2009)

Oggi sposi, regia di Luca Lucini (2009)

La donna della mia vita, regia di Luca Lucini (2010)

Mangia, prega, ama, regia di Ryan Murphy (2010)

C’è chi dice no, regia di Giambattista Avellino (2011)

Lezioni di cioccolato 2, regia di Alessio Maria Federici (2011)

Il cecchino (Le Guetteur), regia di Michele Placido (2012)

E la chiamano estate, regia di Paolo Franchi (2012)

Pazze di me, regia di Fausto Brizzi (2013)

Bianca come il latte, rossa come il sangue, regia di Giacomo Campiotti (2013)

Cha cha cha, regia di Marco Risi (2013)

Un boss in salotto, regia di Luca Miniero (2014)

Fratelli unici, regia di Alessio Maria Federici (2014)

Tre tocchi, regia di Marco Risi (2014)

Noi e la Giulia, regia di Edoardo Leo (2015)

Poli opposti, regia di Max Croci (2015)

Vacanze ai Caraibi – Il film di Natale, regia di Neri Parenti (2015)

Al posto tuo, regia di Max Croci (2016)

Il permesso – 48 ore fuori, regia di Claudio Amendola (2017)

Hotel Gagarin, regia di Simone Spada (2018)

Cosa fai a Capodanno?, regia di Filippo Bologna (2018)

Copperman, regia di Eros Puglielli (2019)

Io, Leonardo, regia di Jesus Garces Lambert (2019)

Brave ragazze, regia di Michela Andreozzi (2019)

Televisione

Carabinieri – serie TV, 74 episodi (2005-2007) (Canale 5)

La baronessa di Carini – miniserie TV, regia di Umberto Marino (2007) (Rai 1)

Tiberio Mitri – Il campione e la miss – miniserie TV, regia di Angelo Longoni (2011) (Rai 1)

Ragion di Stato, regia di Marco Pontecorvo (2015) – Ruolo: Capitano Rosso (Rai 1)

Mala Vita, regia di Angelo Licata (2015)(Rai 3) – cortometraggio

Sirene, regia di Davide Marengo (2017) (Rai 1)

Doc – Nelle tue mani – serie TV (2020)

Luca Argentero è anche produttore e doppiatore.

Produttore

Evil Things – Cose cattive, regia di Simone Gandolfo (2012)

The Last Shaman, regia di Raz Degan (2016) – documentario



Doppiatore

Fred DeLepris in Hop

Timo in Gladiatori di Roma

Manolo Cardona in Beverly Hills Chihuahua

Chi è Luca Argentero? La vita privata

Cristina Marino e Luca Argentero – Foto: Instagram

Per quanto riguarda la sua vita privata, Luca Argentero si è unito in matrimonio a luglio del 2009 con l’attrice e doppiatrice Myriam Catania, dopo 5 anni di fidanzamento. La coppia si è poi separata nel 2016. Dal 2017 è fidanzato con l’attrice Cristina Marino. Il 10 dicembre del 2019 hanno annunciato tramite social di essere in attesa della loro prima figlia.

Argentero ha un cane che lo segue ovunque e che si chiama Leila. È tifoso della Juventus ed è appassionato di molti sport: pratica nuoto, yoga e tennis. Ama anche fare escursioni in montagna e trova la pace sui monti, dove ha un casale, situato in una bella località dell’Umbria: Città della Pieve, che è stata il set della sua prima fiction, Carabinieri. Ama le cose semplici, come il suo orto, una passeggiata in montagna e il tennis.