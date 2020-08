Chi è Luca Barbusca? Anni, altezza, data di nascita, peso, biografia, carriera e Instagram

Chi è Luca Barbusca? Quanti anni fa? Quando e dove è nato? Quanto è alto? Quanto pesa? Il suo nome è finito al centro dell’attenzione mediatica per aver vinto il titolo Il volto più bello d’Italia 2020 durante la finalissima del prestigioso e rinomato concorso di bellezza maschile Mister Italia 2020, curato e organizzato dall’agenzia di Claudio Marastoni, che si è tenuta l’1 agosto a Pescara presso lo Stadio del Mare. Il giovane napoletano Giuseppe Moscarella ha vinto Mister Italia 2020 e la fascia Mister Cinema 2020. Ora però conosciamo meglio Luca Barbusca, scoprendo biografia e carriera del personal trainer lombardo.

Luca Barbusca – Foto: Instagram

Chi è Luca Barbusca? La biografia

Luca Barbusca – Foto: Facebook

Luca Barbusca è nato il 7 gennaio 1992, sotto il segno zodiacale del Capricorno, a Chiavenna, comune di 7mila abitanti della provincia di Sondrio in Lombardia, situato al centro della valle omonima. Alto 182 cm, pesa 92 chili, fisico pluritatuato e muscoloso, capelli neri, occhi marroni e sguardo intrigante per Barbusca. Tra i suoi hobby spiccano moto e poligono. Gli piace stare in mezzo alla gente e rilassarsi.

La sua giornata tipo la passa in palestra.

LEGGI L’INTERVISTA A MISTER ITALIA 2020, GIUSEPPE MOSCARELLA

Chi è Luca Barbusca? La carriera

Luca Barbusca – Foto: Facebook

Circa quattro anni fa Luca Barbusca e altri due soci hanno investito in un importante progetto che lo stanno portando avanti al meglio: la fitness factory, che si trova a Prata Camportaccio in provincia di Sondrio. Qui allena le persone e si allena in previsione delle mie gare future. La sua aspirazione più grande è che la sua palestra vada sempre al meglio e spera di avere successo con le gare da menphysique. Durante l’estate 2020 ha partecipato alle selezioni online del prestigioso concorso nazionale di bellezza maschile, Mister Italia 2020, portandosi a casa il titolo di “Il volto più bello d’Italia 2020”. Grazie a questo concorso di bellezza spera di entrare a far parte del mondo della moda o della tv.