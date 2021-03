Chi è Luca Cenerelli? Biografia, lavoro e vita privata del cavaliere del trono over di Uomini e Donne che ha incuriosito diverse dame.

Luca Cenerelli- foto instagram.com

Chi è Luca Cenerelli? Biografia e vita privata

Luca Cenerelli è nato a Milano il 20 novembre del 1973 e lì ha studiato, conseguendo la maturità scientifica. Si è iscritto al Politecnico di Milano e, dopo la laurea, ha iniziato subito a lavorare.

Non sappiamo molto della sua vita privata, salvo che non è stato mai sposato e non ha avuto figli da nessuna delle sue partner precedenti.

È un amante dei viaggi e in particolare adora la Sardegna (molto probabilmente è anche per questo che si divide tra Milano e Cagliari).

Luca Cenerelli: Lavoro

Luca Cenerelli- foto instagram.com

Luca Cenerelli ha lavorato come Project Manager per diverse aziende subito dopo la laurea, ma è riuscito a portare avanti altri progetti lavorativi legati alla sua passione per i viaggi.

Dopo aver fatto un viaggio in Africa, infatti, Luca ha deciso di fondare un Tour Operator tutto suo, Tanzania Private Tours.

Lavora anche nel marketing con il suo YouBrand, un’impresa che si occupa di Personal Branding Management per la valorizzazione dell’immagine e delle attività dei professionisti.

Luca Cenerelli a Uomini e Donne

Luca Cenerelli a Uomini e Donne- foto cityromanews.com

Luca Cenerelli diventa un nuovo cavaliere del parterre maschile del trono over di Uomini e Donne 2020-2021 e attira subito l’attenzione della controparte femminile.

A interessarsi a Luca sono inizialmente Angela, Federica ed Elisabetta: con la prima si è trovato molto bene; con la seconda si è scambiato un bacio; con la terza ha avuto soltanto conversazioni telefoniche.

Il cavaliere porta avanti diverse conoscenze per trovare una donna con la quale condividere ciò che si ama e costruire una famiglia. Per questo si è detto più simile a Gero Natale anziché ad Armando Incarnato.

Luca Cenerelli: Instagram

Luca Cenerelli- foto instagram.com

Luca Cenerelli ha un profilo Instagram molto attivo e continua a collezionare tantissimi followers, complice la sua partecipazione a Uomini e Donne.

Tra le foto più apprezzate di Luca Cenerelli ci sono quelle che lo mostrano impegnato nelle sue grandi passioni: i viaggi, i libri, gli sport all’aria aperta e la musica.