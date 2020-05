Chi è Luca Onestini? Altezza, età, fidanzata Ivana Mrazova, GF Vip e Uomini e Donne

Chi è Luca Onestini? Quanti anni ha? Dove e quando è nato? Quanto è alto? Diventato famoso e popolare come corteggiatore e tronista del trono classico di Uomini e Donne, Luca Onestini ha partecipato a Temptation Island e al Grande Fratello Vip 2017. Ora conosciamolo meglio, scoprendo insieme la biografia, la carriera e la vita privata dell’ex tronista.

Luca Onestini – Foto: Facebook

Chi è Luca Onestini? La biografia

Luca Onestini – Foto: Facebook

Luca Onestini è nato l’1 gennaio 1993, sotto il segno zodiacale del Capricorno, a Castel San Pietro Terme (provincia di Bologna). Luca è molto legato ai genitori e al fratello, Gianmarco Onestini, che considera la persona più importante della sua vita. Capelli castani, occhi marroni, fisico perfetto e nessun tatuaggio per Onestini che è alto 186 cm e pesa 85 chili. Fin da piccolo ha sempre sognato di fare il calciatore. Ha iniziato a giocare a calcio all’età di 12 anni, ma a causa di un infortunio prima al menisco poi all’anca, a 18 anni ha dovuto abbandonare la sua passione. La delusione calcistica lo porta a cercare nuovi stimoli e nel 2013, anno in cui entra ad Odontoiatria all’Università di Bologna, si è iscritto per gioco al concorso di Mister Italia, vincendolo. Luca soffre di vitiligine, una malattia della pelle i cui sintomi sono la comparsa di alcune macchie bianche sul corpo.

Un suo grande amico è Marco Fantini, fidanzato con Beatrice Valli, la sorella di Ludovica.

Chi è Luca Onestini? La carriera

Luca Onestini con Ivana Mrazova e Daniele Bossari – Foto: Facebook

Prima di diventare famoso ha lavorato come bagnino, istruttore di vela e modello. Luca Onestini è apparso in tv nella fiction L’onore e il rispetto al fianco di Gabriel Garko e nella terza stagione di Temptation Island come ragazzo single. Nella stagione 2016/2017 è approdato a Uomini e Donne prima come corteggiatore di Clarissa Marchese, che però gli preferisce Federico Gregucci, e poi come tronista. La sua scelta è stata Soleil Sorgé. Poi ha partecipato come concorrente al reality show di Canale 5, il Grande Fratello Vip 2. Oggi è conduttore radiofonico insieme con Raffaello Tonon e Conte Galè del programma Miseria e nobiltà, già Music Lab, in onda tutti i giorni dalle 13 alle 15 su RTL 102.5, condotto dal lunedì al venerdì.

Chi è Luca Onestini? La vita privata

Luca ha avuto un’intensa e chiacchierata love story con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e web influencer Soleil Sorgé. Lei poi l’ha lasciato mentre Onestini era “recluso” nella Casa del Grande Fratello Vip per fidanzarsi con Marco Cartasegna. Proprio nella Casa più spiata d’Italia ha conosciuto e si è innamorato di Ivana Mrazova. L’ex tronista e la fidanzata Ivana Mrazova sono unitissimi e molto affiatati. I fan sognano il matrimonio della coppia.