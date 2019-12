Chi è Lucas Peracchi? Età, biografia e carriera dell’ex tronista di Uomini e Donne tornato sotto i riflettori per la sua relazione con Mercedesz Henger e la sua diatriba mediatica con Eva Henger.

Chi è Lucas Peracchi? Biografia del modello e personal trainer

Lucas Peracchi è nato a Castell’Arquato (Piacenza) il 1 giugno 1986 e ha vissuto un’infanzia serena prima di decidere di andare a vivere da solo.

Il ragazzo piacentino, infatti, è dovuto crescere in fretta a causa di una truffa di cui è stato vittima il padre e della chiusura dell’attività di famiglia.

Da qual momento in poi, Lucas ha lavorato sodo per essere indipendente prima come idraulico e poi come bracciante agricolo.

La popolarità raggiunta con Uomini e Donne, però, gli regala varie opportunità come modello e sponsor di vari brand.

Oggi Lucas Peracchi è personal trainer e maestro di fitness, ma non ha abbandonato il suo lavoro da modello.

Lucas Peracchi: Ex moglie e separazione

Lucas Peracchi è stato sposato con Silvia Corrias soltanto per un anno. I due si sono sposati qualche mese dopo essersi conosciuti (3 novembre 2016) e si sono separati a novembre dell’anno successivo per incompatibilità caratteriali.

Lucas Peracchi e Mercedesz Henger

Il modello emiliano trova la serenità in amore con Mercedesz Henger, figlia di Eva Henger e Riccardo Schicchi.

La relazione tra Lucas Peracchi e Mercedesz è caratterizzata da alti e bassi e il rapporto altalenante con Eva Henger, ma i due sono più uniti che mai.

Lucas Peracchi: Carriera televisiva

Prima di finire al centro della diatriba Mercedesz/Eva Henger, però, Lucas Peracchi è diventato famoso grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne nei panni di tronista.

Il programma pomeridiano di Maria De Filippi gli ha permesso di conoscere molte ragazze, tra cui Giulia Carnevali e Megghi Galo.

Lucas Peracchi si sente attratto da Giulia e si mette in contatto con lei tramite un’amica in comune: i due decidono di continuare il programma per questione di visibilità.

L’inganno viene scoperto e Lucas è costretto a confessare (addossando la colpa a Tara Gabrialetto) e a lasciare il programma tra le polemiche. Lontano dalle telecamere, però, la relazione finisce molto presto.

Dopo l’avventura a Uomini e Donne, il modello ha avuto un breve flirt con Paola Caruso e ha conosciuto Silvia Corrias (ex moglie).

Lucas torna a sorridere con Mercedesz Henger e i due sono uniti e innamorati, nonostante la crisi avuta a febbraio 2019.

Lucas Peracchi e le accuse di Eva Henger

Lucas Peracchi è stato travolto dalle accuse di violenza nei confronti della fidanzata mosse pubblicamente da Eva Henger.

La madre di Mercedesz ha dichiarato che il modello ha avuto atteggiamenti violenti nei confronti della figlia in più di un’occasione.

Stando alla versione dell’ex attrice a luci rosse, però, Mercedesz non ha mai avuto la forza di denunciarlo perché completamente manipolata. È per lui che avrebbe interrotto i suoi rapporti con lei e il fratello.

Lucas e Mercedesz hanno sempre smentito le accuse di Eva, accennando al desiderio di Henger senior di tornare alla ribalta.

Lucas Peracchi: Tatuaggi

Lucas ha un fisico statuario che mostra con disinvoltura insieme ai suoi numerosi tatuaggi: la scritta Aloha, la scritta Rape Meor, quattro stelle (una per ogni componente della sua famiglia) e altri tattoo e simboli.