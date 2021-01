Chi è Lucia Bramieri? Altezza, età, telegatto, fidanzato, eredità, Grande Fratello e Instagram

Chi è Lucia Bramieri? Quanti anni ha? Quando e dove è nata? Quanto è alta? Quanto pesa? Lucia Bramieri è diventata nota per la sua storia d’amore matrimoniale con l’attore Cesare Bramieri, figlio del famoso e amatissimo attore Gino Bramieri. Molto fiera di portare il cognome Bramieri, Lucia si è impegnata a portare avanti la memoria del suocero: è la custode della sua casa, dei suoi ricordi, copioni, riconoscimenti e del famoso Telegatto. Da alcuni anni sta affrontando una spiacevole questione legale, diventata di dominio pubblico, fatta di querele e controquerele con l’ultima compagna di Gino Bramieri relativa all’eredità. Ora conosciamola meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia, la vita privata e la carriera di Lucia Bramieri.

Lucia Bramieri – Foto: Instagram

Chi è Lucia Bramieri? La biografia

Lucia Bramieri con il suo adorabile cane – Foto: Instagram

Lucia Bramieri è nata il 7 aprile 1961, sotto il segno zodiacale dell’Ariete, a Milano. Alta 165 cm, pesa 60 chili, forte personalità, carattere estroverso, vivace e polemico. Si è diplomata in ragioneria. Lucia è stata una delle prime donne vigile urbano di Milano. Attenta al look (sempre un po’ eccentrico), ha gestito una boutique sul lago di Garda e attualmente è socia di un salone di parrucchiere di Milano, il Centro Degradè Joelle Hair Fashion.

Chi è Lucia Bramieri? La carriera

Lucia Bramieri – Foto: Instagram

Oltre ad essere titolare di un salone di bellezza, Lucia Bramieri è spesso ospite nei salotti tv di Barbara d’Urso a Canale 5. Ha preso parte come concorrente al Grande Fratello 15.

Chi è Lucia Bramieri? La vita privata

Lucia Bramieri con il marito – Foto: Instagram

Lucia si è sposata con Cesare Bramieri, ex scapolo impenitente che quando conosce Lucia dice addio al suo passato libertino, nel 1994. Il matrimonio della nuora di Gino Bramieri è stato messo duramente alla prova dalla lunga malattia di Cesare che lo porterà, nel 2008, alla morte. Non ha figli. Lucia Bramieri del GF15 è finita spesso al centro del gossip per presunti flirt con giovani ragazzi, che sono sempre stati smentiti dalla diretta interessata. Oggi è felicemente single e il suo unico amore è Budino, il suo adorabile cagnolino. A dicembre 2020 si è rifatta il seno, affidandosi al dottore Simone Napoli. Lucia è molto attiva sui social, in particolar modo su Instagram, dove il suo account vanta oltre 71mila follower.