Chi è Lucia Javorcekova? Età, altezza, misure, biografia e lavoro

Chi è Lucia Javorcekova? Molti di voi la conoscono già da diversi anni ormai e in particolar modo da quando esplose il fenomeno internazionale rigorosamente social #escile. Quanti anni ha? Quando e dove è nata? Che lavoro svolge oggi? Quali sono le sue misure? Conosciamola meglio, scoprendo l’età, l’altezza, la biografia, i profili Twitter e Instagram.

Lucia Javorcekova – Foto: Facebook

Chi è Lucia Javorcekova? La biografia

Lucia Javorcekova – Foto: Facebook

La grande protagonista di #escile, Lucia Javorcekova, è nata a Bratislava il 19 aprile del 1990. E’ alta 172 cm. e pesa 60 chili. Occhi verdi, capelli castani, sguardo magnetico e fisico da urlo per la Mozzarellona. Quali sono le sue misure? Sono perfette: 93-60-90! Fin da piccola ha nutrito una spiccata passione per la musica, in particolar modo per il flauto, il pianoforte e la chitarra. Ama cucinare e, in particolare, preparare torte. Ha una passione sfrenata per lo shopping. Non ha nessun tatuaggio sul corpo. Molto amata, seguitissima e popolare su Instagram, dove al suo profilo ufficiale @luciajavorcekova risultano iscritti oltre 1,5 milioni di follower.

Soltanto, si fa per dire, 100mila i follower di Twitter, il cui profilo è @ luciajavorcekov. Su Facebook, invece, sono presenti diversi profili, quasi tutti fake, e una pagina con quasi 50mila fan, @iamlucialachkovicHome.

Chi è Lucia Javorcekova? La carriera

Lucia Javorcekova ha iniziato la sua carriera come fotomodella di intimo e costumi da bagno oltre che di nudo artistico a partire dall’età di 17 anni.

Dopo aver terminato gli studi si è dedicata a tempo pieno alla moda e al make-up. Nel 2012 si è trasferita per un breve periodo in Svizzera per realizzare servizi fotografici molto professionali. Nel 2013 si è spogliata per il suo primo calendario hot, che ha riscosso grande successo in patria e in altri Paese dell’Est europeo. Nel 2014 si è unita in matrimonio con Pavol Jarveck, dal quale ha avuto una figlia. Poi si sono trasferiti nei Paesi Bassi.

Il sex symbol della Rete ha poi conquistato tutti per il suo sex appeal, il suo fascino innegabile e le sue curve da urlo nel 2015 quando ha pubblicato una foto senza veli su Facebook. Boom di like, commenti memorabili e anche un’intervista al programma tv di Mediaset, Le Iene. In brevissimo tempo i profili social della modella e fotomodella polacca sono stati presi d’assalto! Si è poi spogliata di nuovo per il calendario web 2016 in cui è apparsa in tutto il suo splendore, accentuando ancora di più la sua incredibile e formidabile carica erotica. Oltre alla moda, la giunonica e bombastica modella polacca Lucia Javorcekova è anche un’affermata deejay. Lucia Javorcekova in costume – Foto: Instagram

Lucia Javorcekova dopo la doccia – Foto: Instagram









Lucia Javorcekova – Foto: Facebook

Lucia Javorcekova – Foto: Facebook

Lucia Javorcekova in topless – Foto: Facebook

Lucia Javorcekova – Foto: Facebook

Lucia Javorcekova – Foto: Facebook

Lucia Javorcekova – Foto: Facebook