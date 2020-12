Chi è Lucrezia Comanducci? Età, biografia, lavoro e vita privata sulla corteggiatrice di Uomini e Donne che fatto nascere la rivalità tra Gianluca De Matteis e Armando Incarnato.

Lucrezia Comanducci- foto instagram.com

Chi è Lucrezia Comanducci? Biografia e vita privata

Lucrezia Comanducci è nata a Roma nel 1995 e, a parte qualche dettaglio, non si conosce molto altro della vita della corteggiatrice di Uomini e Donne.

Quello che sappiamo di lei è frutto di qualche indizio social frammentario, soprattutto per quanto riguarda le sue precedenti storie d’amore.

A quanto pare sembra che la bellissima romana ha avuto una grande storia d’amore in passato che l’ha segnata particolarmente.

Lucrezia Comanducci: Lavoro

Lucrezia Comanducci- foto instagram.com

Lucrezia Comanducci si occupa di benessere ed estetica e più in particolare di make-up, stando da quello che si desume dai social network.

Tuttavia la partecipazione al chiacchieratissimo people show pomeridiano di Maria De Filippi potrebbe aprirle nuove opportunità lavorative.

Lucrezia Comanducci a Uomini e Donne

Lucrezia Comanducci Uomini e Donne- foto instagram.com

Lucrezia Comanducci arriva nell’edizione di Uomini e Donne 2020-2021, quella caratterizzata dal format misto per intenderci.

La ragazza attira l’attenzione del tronista in carica Gianluca De Matteis e del cavaliere del trono over Armando Incarnato.

La bella Lucrezia ha deciso di frequentare entrambi per capire chi conoscere meglio, ma i primi contatti avuti con Gianluca e Armando l’hanno confusa ancora di più.

Dal canto loro, invece, il tronista e il cavaliere hanno preso una posizione diversa: il primo ha pressato la corteggiatrice affinché prendesse una decisione immediata mentre il secondo si è mostrato tranquillo.

Dopo qualche puntata, però, Gianluca ha deciso di fare un passo indietro e Lucrezia ha ammesso di preferire concentrarsi esclusivamente su Armando.

Le polemiche riguardanti il triangolo amoroso Gianluca, Lucrezia e Armando, però, hanno spinto la ragazza a lasciare il programma.

Dopo un mese, Lucrezia torna a Uomini e Donne dicendosi pronta a conoscere il cavaliere napoletano all’interno del programma.

“Ho avuto paura di perdere una persona che mi piaceva. Dopo il mio abbandono ho provato a contattare Armando all’esterno ma non ho ricevuto alcuna risposta e quando mi sono accorta che il mio interesse non stava diminuendo, ho capito che l’unico modo per non perderlo era rientrare”.

Lucrezia e Armando sono tornati a uscire insieme, ma hanno litigato perché a suo dire la ragazza gli avrebbe mancato di rispetto.

Lucrezia Comanducci: Instagram e Facebook

Lucrezia Comanducci è attiva sui social, ma i suoi profili Instagram e Facebook sono privati (confermando la riservatezza dell’ormai dama del trono over di Uomini e Donne).