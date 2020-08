Chi è Luisa Anna Monti? Biografia, lavoro e vita privata della dama del trono over di Uomini e Donne che ha attirato la curiosità di parterre maschile e pubblico.

Luisa Anna Monti- foto instagram.com

Chi è Luisa Anna Monti? Biografia e vita privata

Luisa Anna Monti è nata a Genova il 1972 e lì ha vissuto un’infanzia felice, fino alla perdita della mamma 14 anni più tardi.

L’assenza della madre e il rapporto complicato con il padre ha forgiato il suo carattere impulsivo, testardo e determinato.

La dama del trono over ha confessato di essere diventata esigente in amore proprio a causa del rapporto difficile con il padre.

Luisa Anna ha avuto due storie importanti nella sua vita ma, nonostante ciò, non si è mai sposata e non ha avuto figli.

Luisa Anna Monti: Lavoro

Luisa Anna Monti- foto instagram.com

Luisa Anna Monti è una consulente d’immagine e personal shopper che vive e lavora a Napoli, sua città del cuore.

La donna lavora come esperta di look e immagine pubblica per alcune aziende e molti personaggi dello spettacolo.

La partecipazione al people show pomeridiano di Maria De Filippi le ha regalato una certa popolarità anche nel suo settore.

Luisa Anna Monti a Uomini e Donne

Luisa Anna Monti- foto instagram.com

Luisa Anna Monti è arrivata al trono over di Uomini e Donne nella stagione 2018-2019 per trovare qualcuno di speciale.

La dama ha solleticato l’interesse del parterre maschile e ha conosciuto meglio Sebastiano Mignosa, ma le cose tra i due non sono andate benissimo.

Subito dopo Luisa Anna ha iniziato a frequentare Salvio Calabretta di Uomini e Donne e, dopo un inizio difficile, i due si sono innamorati.

Dopo qualche tempo, quindi, i due hanno deciso di vivere la loro relazione lontano dalle telecamere, pur senza abbandonare chi li ha sempre sostenuti.

Luisa Monti e Salvio raccontano la loro storia d’amore attraverso i social, tra momenti di quotidianità e intimità.

La coppia è tornata in studio nell’autunno 2019 e la donna ha commentato “ Ho scelto bene Maria, ho scelto un uomo con la u maiuscola. È una persona che finalmente mi completa”.

Luisa Anna Monti: Instagram

Luisa Anna Monti e Salvio Calabretta- foto instagram.com

Luisa Anna Monti è molto attiva sui social e il suo profilo Instagram continua a collezionare numerosi followers.