Chi è Manuela Arcuri? Altezza, età, peso, biografia, statua, figli, Instagram, Garko e Carabinieri

Chi è Manuela Arcuri? Quanti anni ha? Quando e dove è nata? Quanto è alta? Quanto pesa? Manuela Arcuri è una delle attrici ed ex modelle italiane più famose, popolari e amate dello show business italiano. Protagonista di calendari senza veli agli inizi della sua carriera, i pescatori di Porto Cesareo le hanno dedicato anche una statua per esaltare la sua bellezza mediterranea e senza tempo. Ora però conosciamola meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia, la vita privata e la carriera.

Manuela Arcuri – Foto: Facebook

Chi è Manuela Arcuri? La biografia

Manuela Arcuri è nata l’8 gennaio 1977, sotto il segno zodiacale del Capricorno, ad Anagni in provincia di Frosinone. I suoi genitori sono originari di Crotone (il padre) e Avellino (la madre). Alta 1,74 m, pesa 65 chili, capelli neri, occhi nocciola, seno prosperoso, Lato B mozzafiato e sguardo magnetico per la Manuelona Nazionale.

Cresciuta a Latina, dove ha frequentato il liceo artistico, ha poi frequentato l’Accademia d’Arte Drammatica “Pietro Scharoff” di Roma, diplomandosi nel 1997. È la sorella minore dell’attore Sergio Arcuri, già suo partner in fiction di successo come Io non dimentico, L’onore e il rispetto, Sangue caldo e Pupetta – Il coraggio e la passione.

Chi è Manuela Arcuri? La carriera

Manuela Arcuri – Foto: Instagram

Attratta fin da giovanissima dal mondo dello spettacolo, a soli 15 anni è diventata fotomodella per fotoromanzi. A 20 anni ha posato senza veli per il fotografo Alberto Magliozzi. Dopo una comparsa nel film I buchi neri di Pappi Corsicato, Manuela è stata scritturata da Leonardo Pieraccioni per un cameo ne I laureati. Nel 1997 è stata una delle vallette, meglio note come letterate, nel programma Il gatto e la volpe.

Dopo altre esperienze cinematografiche e teatrali, tra cui A pretty story of a woman e Liolà per la regia di Gigi Proietti, nel 1999 è stata scelta da Giorgio Panariello per un ruolo importante nel film Bagnomaria. Nell’aprile 1999 Boss Magazine ha pubblicato le foto di Alberto Magliozzi in copertina e in 8 pagine interne mentre l’edizione italiana di Maxim l’ha fotografata per 4 pagine. Nel 2000 è stata la protagonista di un calendario sexy per GenteViaggi e nel 2001 ha posato nuda per quello di Panorama, ottenendo una grande notorietà che contribuì a procurarle importanti scritture, come quelle per i programmi televisivi Mai dire Gol e Carabinieri nel 2001 e per il Festival di Sanremo nel 2002.

Nel 2003, insieme a Teo Teocoli e Anna Maria Barbera (nota per il personaggio di Sconsolata), ha condotto l’ottava edizione di Scherzi a parte. Ha posato per la copertina e per 10 pagine del numero di maggio 2003 dell’edizione olandese di Maxim. Ha poi posato per altri servizi fotografici senza veli e ha preso parte ad alcuni videoclip musicali. Ha recitato a teatro in diverse commedie per poi interpretare quello che lei definisce il “ruolo più impegnativo ma anche più bello della mia carriera” nella fiction Io non dimentico. Ha inoltre partecipato alla fiction televisiva Mogli a pezzi e condotto Venice Music Awards accanto ad Amadeus (2008).

Nel 2010 ha preso parte alla prima stagione de Il peccato e la vergogna nel ruolo della bella e coraggiosa Carmen Tabacchi al fianco di Gabriel Garko, Giuliana De Sio e Francesco Testi.

Dal 6 giugno al 20 giugno 2013 ha ricoperto il suo primo ruolo da protagonista nella fiction Mediaset Pupetta – Il coraggio e la passione, al fianco di Eva Grimaldi, Barbara De Rossi, Ben Gazzara e Sergio Arcuri, grazie a questo ruolo ha vinto il premio di miglior attrice al Roma Fiction Fest. Nel gennaio 2014 è tornata nella seconda stagione della serie Il peccato e la vergogna, al fianco di Gabriel Garko e Laura Torrisi.

Dal 3 al 24 marzo 2014 è stata opinionista fissa del Grande Fratello 13, condotto da Alessia Marcuzzi, al fianco del giornalista Cesare Cunaccia.

Dal 30 marzo 2019 è di nuovo in tv, dopo la pausa dovuta alla maternità, partecipando come concorrente al talent show Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci, insieme al ballerino Luca Favilla.

Chi è Manuela Arcuri? La vita privata

Nel 2003 ha avuto una lunga e chiacchieratissima (secondo molti detrattori “fintissima”) relazione sentimentale con l’ex calciatore Francesco Coco. In seguito ha avuto delle storie anche con Aldo Montano e un’altra finta storia con il collega Gabriel Garko ai tempi de Il peccato e la vergogna.

Dal 2010 è fidanzata con l’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco, con il quale ha avuto un figlio di nome Mattia, nato l’8 maggio 2014. Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco si sono poi sposati in gran segreto a Las Vegas dopo 10 anni d’amore.

Manuela è molto seguita sui social, in particolar modo su Instagram dove vanta 311mila follower.