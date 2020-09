Chi è Marco Adamo? Età, altezza, peso e biografia del vincitore di Bellissimo d’Italia e finalista di Mister Italia 2020

View this post on Instagram

Mi trovo qui a scrivere queste righe per descrivere l’emozione unica che ho provato nell' essere incoronato il BELLISSIMO D’ITALIA 2020. Ripensando ai momenti trascorsi durante il mio soggiorno provo ancora delle emozioni forti anche nel rivedermi a distanza di giorni. Non dimentichero? mai l' affetto che mi hanno trasmesso tutti i miei compagni d'avventura , senza tralasciare il pubblico che e? stato sempre molto caloroso nei miei confronti. Mi auguro questo sia solo l'inizio di una lunga avventura coronata da altri successi, sicuramente cerchero? di migliorarmi giorno dopo giorno dando sempre il massimo, impegnandomi a crescere oltre che professionalmente anche come uomo. Volevo concludere ringraziando il mio mentore @massimo.lian,i due conduttori @paola.mercurio_official,@gaetanogaudiero e la famiglia D’ambrosio.Sono fiero ed orgoglioso di aver potuto rappresentare, uscendone da vincitore, la mia citta? REGGIO CALABRIA.???