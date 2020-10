Chi è Marco Bellavia? Quanti anni ha? Dove e quando è nato? Quanto è alto? Come si chiama sua moglie? E suo figlio? Marco Bellavia è un volto storico della Fininvest degli anni ’80 e ’90, ora Mediaset. Il famoso e popolare attore, conduttore televisivo e autore ha iniziato la sua carriera come modello. Dagli anni Duemila è fuori dal giro artistico/televisivo che conta. In passato ha avuto una liaison con Paola Barale. Ora conosciamolo meglio, scoprendo età, altezza, peso, biografia, carriera e vita privata del conduttore tv e attore.

Marco Bellavia – Foto: Facebook

Chi è Marco Bellavia? La biografia

Marco Bellavia – Foto: Facebook

Marco Bellavia è nato il 9 dicembre del 1964, sotto il segno zodiacale del Sagittario, a Milano. I dati relativi al peso e all’altezza non sono noti. Dopo aver conseguito la maturità al liceo, si è iscritto a Scienze geologiche presso la facoltà di Scienze naturali dell’Università degli Studi di Milano, ma non ha portato a termine gli studi.

Chi è Marco Bellavia? La carriera

Marco Bellavia – Foto: Facebook

Nel 1986 ha partecipato alla serie tv Fininvest Love Me Licia, dove interpreta il ruolo di Steve. Negli anni seguenti ha partecipato a quasi tutte le serie televisive della saga di Licia, tranne che in Teneramente Licia.È autore e socio SIAE dal 1990. Il successo e la popolarità presso il grande pubblico sono arrivati col ruolo sempre di Steve nella nuova saga Arriva Cristina e con quello di conduttore dei programmi per ragazzi delle reti Mediaset, Bim bum bam e Ciao Ciao, dal 1990 al 2001.

Nel 1996 ha realizzato, come attore e autore, una sit-com per Fininvest dal titolo La pattuglia della neve, girata nei pressi di Fai della Paganella. Sempre su Fininvest, nel frattempo divenuta Mediaset, ha condotto nel 2000 la prima edizione italiana di Robot Wars.

Nel 2001 è entrato a far parte del cast di Forum rimanendovi per due stagioni. Nel 2002 ha partecipato come “piccione viaggiatore” a Stranamore. Nel 2005 ha scritto e condotto Snow food, programma itinerante per RaiSat Gambero rosso channel.

Dal 2006 al 2008 ha collaborato con la rete televisiva Telenova per la realizzazione di alcuni programmi. Nel 2009 ha fatto lo stesso per Canale Italia.

Chi è Marco Bellavia? La vita privata

Marco Bellavia con il figlio – Foto: Facebook

Dal 1992 al 1995 ha avuto una relazione d’amore con la celebre showgirl Paola Barale. Nel 2007 è nato suo figlio Filippo, nato da una storia d’amore con una donna che non fa parte del mondo del jet set nazionale, Elena. Marco è sempre molto attivo su Instagram, Facebook e Twitter.