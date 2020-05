Chi è Marco Carta? Anni, altezza, peso, biografia, album, carriera, Amici e fidanzato

Chi è Marco Carta? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Quanto è alto? Quanto pesa? Marco Carta ha raggiunto la popolarità nel 2008, vincendo il talent show di Canale 5, Amici. L’anno seguente ha vinto il Festival di Sanremo con la canzone La forza mia. Ora conosciamolo meglio, scoprendo insieme l’età, il peso, l’altezza, la biografia, la carriera e la vita privata del cantante sardo.

Chi è Marco Carta? La biografia

Marco Carta è nato a Cagliari il 21 maggio 1985, sotto il segno zodiacale dei Gemelli. All’età di 8 anni ha perso il padre, malato di leucemia, e a 10 anni anche la madre, affetta da tumore, venendo pertanto affidato alla nonna materna insieme a suo fratello maggiore. Ha un legame molto forte con le zie. Alto 170 cm, Marco pesa circa 69 chili. Adora i tatuaggi e ne ha moltissimi. Sul braccio ha la crisalide di una farfalla, e sul costato ha la scritta “Scelgo me“. Ama i cani e ha una cagnolina che si chiama Lara.

Chi è Marco Carta? La carriera

Marco Carta ha inizialmente lavorato come acconciatore nel salone delle sue zie. Nel 2008 ha partecipato e vinto Amici di Maria De Filippi 7, portandosi a casa un premio di 300mila euro e un contratto con la Warner Music Italy. Il primo singolo del cantante è Ti rincontrerò, tratto dall’omonimo album uscito il 13 giugno dall’etichetta Warner Music Italy/Atlantic Records e che ha raggiunto la terza posizione della Classifica FIMI Album. Il 21 febbraio 2009 ha vinto il 59º Festival di Sanremo nella categoria Artisti con il brano La forza mia scritto da Paolo Carta. In seguito ha partecipato come naufrago vip all’Isola dei famosi 11 e nel 2017 ha vinto la settima edizione di Tale e quale show su Rai 1. Nel corso della sua carriera ha ricevuto vari riconoscimenti, tra cui vari TRL Awards e Wind Music Awards, due Venice Music Awards, due Kids’ Choice Awards, due Latin Music Italian Awards, un Premio Barocco, un Premio Roma Videoclip.

La discografia di Marco Carta

Album in studio

2008 – Ti rincontrerò

2009 – La forza mia

2010 – Il cuore muove

2012 – Necessità lunatica

2016 – Come il mondo

2017 – Tieniti forte

2019 – Bagagli leggeri

Chi è Marco Carta? La vita privata

Marco Carta con il fidanzato Sirio – Foto: Instagram

Dopo anni di rumor e indiscrezioni, il 28 ottobre 2018 ha fatto coming out a Domenica Live, dichiarando pubblicamente la propria omosessualità. Durante l’intervista, ha dichiarato anche di aver subìto a giugno di quell’anno un malore, che l’ha obbligato a un intervento d’urgenza durato diverse ore, prima di essere dimesso dall’ospedale, non causato da un’ulcera come inizialmente annunciato. Marco Carta ha avuto una storia con l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Ivano Marino. Poi si è fidanzato con Sirio Filippo Campedelli. La loro storia procede a gonfie vele. Nel 2019 è finito al centro della cronaca per il furto delle magliette del valore di 1200 euro alla Rinascente. Carta è stato assolto per non aver commesso il fatto.