Chi è Maria Elena Boschi? Età, altezza, fidanzato, Giulio Berruti, Facebook e Instagram

Chi è Maria Elena Boschi? Quando e dove è nata? Quanti anni ha? Quanto è alta? Diventata nota in Italia per la sua carriera politica, Maria Elena Boschi è stata ministra nel governo Renzi e Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri nel Governo Gentiloni. La capogruppo di Italia Viva alla Camera dei deputati dal 24 settembre 2019 è molto seguita e popolare su Instagram e Facebook. Ora conosciamola meglio, scoprendo la biografia, la carriera e la vita privata della politica italiana.

Maria Elena Boschi – Foto: Facebook

Chi è Maria Elena Boschi? La biografia

Maria Elena Boschi – Foto: Facebook

Maria Elena Boschi è nata il 24 gennaio del 1981, sotto il segno zodiacale dell’Acquario, a Montevarchi in provincia di Arezzo, sotto il segno dell’Acquario. Ha trascorso la sua infanzia a Laterina, insieme alla sua famiglia. Suo padre è Pierluigi Boschi, titolare dell’impresa agricola “Il Palagio”, dirigente provinciale della Coldiretti, membro del Consiglio della Camera di Commercio di Arezzo, dal 2004 al 2010 presidente della Confcooperative di Arezzo, e dal 2011 al 2015 consigliere di amministrazione di Banca Etruria, di cui dal 2014 è stato anche vicepresidente, e di Stefania Agresti (1957), dirigente scolastico e impegnata nella politica locale, tre consiliature nel consiglio comunale di Laterina, di cui l’ultima da vicesindaco, e candidata non eletta nel 2010 alle elezioni regionali in Toscana per il Partito Democratico. Ha due fratelli: Emanuele Boschi, commercialista e revisore contabile presso lo Studio BL di Firenze, precedentemente program e cost manager in Banca Etruria, e Pierfrancesco Boschi, ingegnere civile. Ha conseguito la maturità classica al liceo Francesco Petrarca di Arezzo nel 2000 con 100/100. Si è laureata con votazione 110/110 e lode in giurisprudenza all’Università degli Studi di Firenze ed è stata poi cultore della materia presso la cattedra di diritto commerciale della facoltà di giurisprudenza della stessa università. Ha inoltre conseguito un master in diritto societario. Fermamente cattolica, è stata volontaria, chierichetta e catechista.

Chi è Maria Elena Boschi? La carriera

Maria Elena Boschi e Giorgio Napolitano – Foto: Facebook

Ha lavorato come avvocato civilista specializzata in diritto societario e dell’impresa, diritto delle società quotate e diritto bancario presso uno studio legale di Firenze. È stata membro della commissione esaminatrice di diritto civile della Scuola di specializzazione per le professioni legali di Firenze. È stata inoltre membro del consiglio d’amministrazione di Publiacqua, società partecipata incaricata della gestione idrica per tutta la provincia di Firenze, dal 2009 al 4 giugno 2013 (data in cui, a seguito della sua elezione a deputata, ha rassegnato le dimissioni).

Ha esordito in politica nel 2008 nelle primarie del centrosinistra per il Sindaco di Firenze, dove è portavoce dei comitati a sostegno della candidatura a Sindaco di Michele Ventura, esponente dell’area dalemiana del Partito Democratico, sfidante di Matteo Renzi. È stata membro della direzione cittadina del Partito Democratico di Firenze. Partecipante a numerose edizioni della Leopolda, di cui sarà prima conduttrice e in seguito organizzatrice, ha aderito da subito alla corrente dei “rottamatori” guidata dal Sindaco di Firenze Matteo Renzi.

Consigliera giuridica del Sindaco di Firenze, è stata, insieme con Simona Bonafè e Sara Biagiotti, una delle tre coordinatrici della campagna elettorale di Matteo Renzi per le primarie del centrosinistra del 2012. Alle elezioni politiche italiane del 2013 è stata eletta alla Camera dei deputati nella Circoscrizione Toscana. È membro della I Commissione (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) della Camera dei deputati, di cui è anche Segretaria. Il 9 dicembre 2013, in seguito alla vittoria di Renzi alle elezioni primarie del Partito Democratico del 2013, è entrata a far parte della Segreteria Nazionale del Partito Democratico con il ruolo di Responsabile delle Riforme Istituzionali. Il 21 febbraio 2014, a seguito alla caduta del Governo Letta, è nominata ministro senza portafoglio per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento nel Governo Renzi. Il 13 ottobre 2015 il Senato ha approvato in prima deliberazione il cosiddetto ddl Boschi sulle riforme costituzionali, che è tornato quindi alla Camera, che l’ha approvato l’11 gennaio 2016 e in via definitiva tre mesi dopo. La riforma è stata respinta col 60% di voti contrari al successivo referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Il 12 dicembre 2016 è stata nominata Sottosegretaria unica alla presidenza del Consiglio nel governo Gentiloni, generando numerose polemiche, a causa delle sue precedenti dichiarazioni riguardo all’abbandono delle cariche politiche in caso di vittoria del “No” al referendum costituzionale. Rieletta deputata nelle file del PD alle elezioni del marzo 2018, è rimasta in carica come sottosegretaria fino al 1º giugno 2018.

Il 17 settembre 2019 ha lasciato il PD e ha aderito ad Italia Viva, partito centrista fondato da Matteo Renzi, di cui è capogruppo alla Camera dei deputati. Nel 2019 ha ricominciato la carriera universitaria presso la cattedra Jean Monnet dell’Università Europea di Roma con un ciclo di seminari sul ruolo femminile nelle amministrazioni pubbliche, nell’attività d’impresa e nei processi d’innovazione.

Ieri sera in tv, sono tornata a parlare del piano Italia Shock per sbloccare subito le opere ferme. A cominciare dalle scuole. Gepostet von Maria Elena Boschi am Freitag, 15. Mai 2020

Chi è Maria Elena Boschi? La vita privata

Maria Elena Boschi – Foto: Facebook

Per quanto riguarda la sua vita privata, la politica di Italia Viva ha avuto una love story con Andrea Bruno Savelli, attore e regista italiano. Successivamente avrebbe avuto una liaison con Francesco Bonifazi, tesoriere del PD. Nel gennaio del 2020 ha dichiarato di essere tornata single. Dagospia le ha poi attribuito una relazione con Nicola Cesari. Poi si è scritto e detto molto sulla sua presunta relazione con il sexy attore Giulio Berruti.