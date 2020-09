Chi è Maria Teresa Ruta? Altezza, età, peso, carriera, figlia Guenda Goria, marito e Instagram

Chi è Maria Teresa Ruta? Quanti anni ha? Quando e dove è nata? Quanto è alta? Quanto pesa? Maria Teresa Ruta è una delle conduttrici tv più famose e popolare degli anni ’80, ’90 e Duemila del nostro Paese. Una grande professionista e stakanovista del piccolo schermo. Sempre sorridente, determinata e molto dinamica e combattiva. Apprezzata molto per il suo stile e modo di fare televisione, negli ultimi anni ha partecipato a diversi reality show: da Pechino Express al Grande Fratello Vip 2020. Ora conosciamola meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia, la carriera e la vita privata della conduttrice e opinionista tv.

Maria Teresa Ruta – Foto: Facebook

Chi è Maria Teresa Ruta? La biografia

Maria Teresa Ruta senza trucco – Foto: Facebook

Maria Teresa Ruta è nata il 23 aprile 1960, sotto il segno zodiacale del Toro, a Torino da padre siciliano e madre calabrese, ed è nipote (da parte di padre) dell’omonima annunciatrice e conduttrice attiva negli anni Cinquanta. Alta 172 cm, pesa 54 chili, occhi castani e capelli biondi. Ha vissuto la sua infanzia nel quartiere Borgo San Paolo a Torino in uno splendido caseggiato nei pressi del centro sportivo della Lancia (oggi Robilant). Dopo aver ottenuto il diploma di maturità ha ottenuto visibilità nel 1976, partecipando al concorso di bellezza Miss Muretto di Alassio. Ha poi iniziato a partecipare ai suoi primissimi provini. Purtroppo, sempre a Roma, più precisamente a Trastevere, nel pomeriggio del 14 Agosto del 1977 ha subìto un tentativo di stupro. L’anno successivo ha iniziato a recitare a teatro nella compagnia di Carlo Campanini, al tempo stesso è diventata una fotomodella, ed è apparso in alcuni film come controfigura o comparsa.

Chi è Maria Teresa Ruta? La carriera

Maria Teresa Ruta – Foto: Facebook

Ha poi preso parte in varietà televisivi della Rai come Signorine grandi firme, accanto a Carmen Russo, e le prime esperienze come presentatrice nel 1984 con la trasmissione sportiva Caccia al 13 in onda su Rete 4 (appena acquistata dal gruppo Fininvest), grazie alla quale si è aggiudicata il primo Telegatto. Dal 1986 al 1991 ha affiancato Sandro Ciotti nella conduzione della Domenica Sportiva, come giornalista sportiva, vincendo ben 4 telegatti. Nel 1991 è passata anche alla trasmissione sportiva Il Processo del Lunedì, come inviata. Ha poi condotto sei edizioni dello Zecchino d’Oro (dal 1989 al 1994) e, nel 1988, il contenitore estivo del mezzogiorno di Rai 1 Porto Matto. Nell’autunno del 1989 ha condotto il gioco della tombola all’interno della trasmissione di Rai 1 Italia Mia.

Negli anni ’90 e Duemila ha condotto diversi programmi tv di Mediaset e Rai, tra cui Giochi senza frontiere, Vivere bene e Unomattina. Ha poi partecipato alla prima edizione dell’Isola dei famosi. Nell’autunno 2018 ha partecipato come concorrente, in coppia con Patrizia Rossetti, con cui ha formato la squadra de Le signore della TV, all’adventure-game di Rai 2 Pechino Express, risultando vincitrice dell’edizione. Nel 2019 ha fatto parte del cast del programma quotidiano di Rai 2 Detto fatto, condotto da Bianca Guaccero. Dal 2019 è ospite ed opinionista ricorrente a Pomeriggio Cinque e Live – Non è la D’Urso. Nel 2020 è nel cast dei concorrenti del Grande Fratello Vip 5 di Alfonso Signorini.

Chi è Maria Teresa Ruta? La vita privata

Maria Teresa Ruta con la figlia Guenda Goria – Foto: Facebook

Nel 1987 ha sposato il giornalista sportivo e conduttore Amedeo Goria. Dal matrimonio sono nati due figli: Guendalina, detta Guenda (1988), e Gianamedeo (1992). La Ruta e Goria si sono poi separati nel 1999 e hanno divorziato nel 2004.

Dal 2006 è legata sentimentalmente al fisioterapista Roberto Zappulla, con cui si è poi sposata nel 2015. Nel 2012 ha dichiarato di soffrire di una lieve forma di dislessia.