Chi è Marianna Faraldo? Biografia, lavoro e vita privata della corteggiatrice di Uomini e Donne divisa tra Gianluca De Matteis e Armando Incarnato.

Marianna Faraldo- foto instagram.com

Chi è Marianna Faraldo? Biografia e vita privata

Non si sa quasi nulla di Marianna Faraldo, fatta eccezione che la corteggiatrice ha origini campane e vive a Caserta.

È diventata un nome molto ricercato dai fan di Uomini e Donne a causa della rivalità che ha scatenato tra Gianluca De Matteis e Armando Incarnato all’interno dei format misto del people show di Maria De Filippi.

Si sa soltanto che Marianna Faraldo è una studentessa universitaria con il sogno di diventare una event manager.

Delle sue precedenti relazioni d’amore, invece, Marianna ha confessato di essere stata fidanzata tre volte, ma di non aver mai trovato quello che si può chiamare “il vero amore”

Marianna Faraldo: Lavoro

Anche sul piano lavorativo di Marianna Faraldo non si hanno informazioni, ma l’arrivo a Uomini e Donne potrebbe aprirle molte strade.

La bellezza prorompente di Marianna potrebbe trovare nella visibilità che offre il programma di Maria De Filippi una nuova opportunità lavorativa come influencer o sponsor di brand e aziende.

Marianna Faraldo a Uomini e Donne

Marianna Faraldo- foto instagram.com

Marianna Faraldo ha fatto il suo ingresso a Uomini e Donne nella puntata del 24 novembre 2020 con un intento preciso.

“Sono venuta qui perché voglio conoscere Armando Incarnato”, ha detto la corteggiatrice poco prima di mostrare interesse per il tronista Gianluca De Matteis.

La corteggiatrice ha iniziato a frequentare entrambi, ma successivamente ha deciso di proseguire la conoscenza soltanto con Gianluca.

Al tronista è bastata qualche esterna per chiarirsi le idee e per ammettere di non provare interesse per la corteggiatrice campana.

Marianna è andata via, salvo poi tornare in studio e dichiarare l’intenzione di riprendere con Armando da dove avevano interrotto. Il cavaliere napoletano, però, ha declinato l’invito.

Marianna Faraldo: Instagram

Marianna Faraldo vanta un profilo Instagram privata ma seguitissimo che promette di collezionare followers dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne.