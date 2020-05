Chi è Marica Pellegrinelli? Anni, altezza, peso, biografia, news, figli, foto, Facebook e Instagram

Chi è Marica Pellegrinelli? Quanti anni ha? Quando e dove è nata? Quanto è alta? Quanti figli ha? Diventata famosa e popolare grazie alla sua storia d’amore con il celebre e amatissimo cantautore Eros Ramazzotti, Marica Pellegrinelli è una modella affermata e conduttrice tv. Ora conosciamola meglio, scoprendo insieme l’età, l’altezza, il peso, le news, le foto, le curiosità, la biografia, la vita privata e la carriera della modella.

Marica Pellegrinelli – Foto: Instagram

Chi è Marica Pellegrinelli? La biografia

Marica Pellegrinelli – Foto: Instagram

Marica Pellegrinelli è nata a Bergamo il 17 maggio 1988, sotto il segno zodiacale del Toro. Alta 178 cm e pesa 60 chili, Marica ha gli occhi azzurri e i capelli castani. Fisico perfetto, seno prosperoso e sguardo seducente per la bellissima modella. Le sue misure sono 92-63-92.

Si è diplomata al liceo artistico e da Bergamo si è trasferita a Milano per frequentare l’università. Proprio a Milano ha cominciato a frequentare vari corsi di recitazione e dizione. Ha dichiarato che il suo unico rimpianto è quello di non aver conseguito la laurea, dando un dispiacere al padre. Mangia a livello decrescente in quantità: verdura, frutta, cereali, pesce e carne. Mangia cereali come pane, riso, pasta, biscotti e patate. Mangia molto meno dolci e latticini. Ama molto la musica ed è molto seguita su Instagram e Facebook.

Chi è Marica Pellegrinelli? La carriera

Marica Pellegrinelli – Foto: Instagram

Marica Pellegrinelli ha iniziato la sua carriera come modella e testimonial di numerosi brand di moda internazionali. Nel 2009 ha condotto i Wind Music Awards, dove ha conosciuto per puro caso l’uomo che sarebbe diventato suo marito, Eros Ramazzotti. Inoltre ha recitato come attrice in Don Matteo 7, La cena per farli conoscere, Somewere e La versione di Barney.

Chi è Marica Pellegrinelli? La vita privata

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli – Foto: Instagram

Marica Pellegrinelli ha conosciuto il famosissimo cantautore Eros Ramazzotti ai Wind Music Awards 2009 e si sono poi fidanzati. Il 2 agosto 2011 è nata la loro prima figlia: Raffaela Maria (chiamata così dall’unione dei nomi delle nonne paterna e materna). Il 6 giugno 2014 si sono uniti in matrimonio con rito civile a Milano. Il 21 giugno la coppia ha festeggiato le nozze a Monterotondo di Gavi in Piemonte. Il 14 marzo 2015 è nato il secondo figlio, Gabrio Tullio. La coppia vip del jet set nazionale si è separata nel luglio 2019. Marica ha poi avuto una breve relazione d’amore con l’imprenditore Charley Vezza. Ad aprile 2020 si è diffuso il rumor sul ritorno di fiamma tra Eros e Marica.