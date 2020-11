Chi è Marika Fruscio? Quanti anni ha? Quando e dove è nata? Quanto è alta? Diventata popolare come corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne, Marika Fruscio si è poi imposta nello show business nazionale per i suoi bollenti e piccanti calendari senza veli e per i suoi flirt segreti e scottanti con ex calciatori, tra cui Filippo Inzaghi e Stefano Bettarini. Da diversi anni occupa il ruolo di opinionista sportiva in diverse trasmissioni di calcio per numerose emittenti: da 7 Gold ad Antenna 3 fino a Top Calcio 24. Marika è anche modella curvy, showgirl e web influencer. Ora però conosciamola meglio, scoprendo età, altezza, peso, biografia, lavoro e vita privata.

Chi è Marika Fruscio? La biografia

Marika Fruscio è nata il 3 gennaio del 1979, sotto il segno zodiacale del Capricorno, ad Agrate Brianza, da genitori meridionali. Ha origini calabresi e pugliesi. Marika è alta 170 centimetri e pesa 64 chili. Ha diversi tatuaggi. Quelli che hanno fatto più discutere sono due. Il primo è la scritta Un’unica città, un’unica colore e un unica e sola fede sul braccio, frase piena di errori grammaticali. Il secondo, invece, è un tattoo dedicato al Napoli sulla zona inguinale: si tratta del golfo partenopeo, con la scritta Made in Naples.

Chi è Marika Fruscio? La carriera

Marika ha iniziato la sua carriera partecipando al reality show “Playmen Tv – la casa delle play girls” e successivamente è entrata a far parte del famoso show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Attraverso il dating show di Canale 5 è cominciatp il suo successo, soprattutto grazie alle sue forme mozzafiato e al suo aspetto prorompente. Ha poi partecipato a diversi programmi tv, tra cui Ciao Darwin. Marika Fruscio è molto amata e seguita su Twitter, Facebook e Instagram ufficiale, dove regala spesso e volentieri immagini piccanti e molto sexy! L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è anche una super tifosa del Napoli. La sua passione per il club partenopeo si è trasformata in un vero e proprio lavoro. Da diversi anni ormai è opinionista e commentatrice sportiva.

La soubrette e modella brianzola, che si ispira al suo idolo Kim Kardashian, è una donna molto forte, determinata e non ha peli sulla lingua. In un’intervista rilasciata proprio a noi di IGossip.it, la dea della bellezza mediterranea di Tescoma s.r.l. non aveva risparmiato frecciatine al vetriolo nei confronti della reginetta di Canale 5, Barbara D’Urso: “Detesto la D’Urso. Non mi piace il suo modo di fare televisione e la sua invadenza in situazioni e fatti che non le competono. Le sue faccine di convenienza e la sua voce mi irritano. Non mi piace come tratta la gente e la trovo patetica… Ha una certa età, potrebbe essere mia madre e si diverte a fare la ragazzina in tv. Se fossi stata sua figlia avrei avuto da dire… Anche il mio telecomando, durante le sue trasmissioni, sa bene cosa deve fare…”. È stata una delle protagoniste assolute del fenomeno #escile in Italia ed è spesso ospite in diversi programmi della Rai e delle televisioni private.

La bombastica soubrette e opinionista sportiva Marika Fruscio si è sottoposta a un intervento di mastoplastica riduttiva per problemi di salute. E’ passata da una sesta abbandonante a una quarta poiché aveva dolori alla schiena e la sua postura stava cambiando. Si è scagliata duramente anche contro le sue colleghe di Tiki Taka Melissa Satta, accusandola di essere una “capra ignorante”, e Dazn Diletta Leotta, accusata di non essere preparata.

Marika Fruscio è un personaggio che non ama le mezze misure e dice sempre quello che pensa. Nel bene o nel male, sa benissimo che ogni sua presa di posizione ferma e decisa può scatenare polemiche e reazioni, ma lei va avanti lo stesso senza problemi.

Chi è Marika Fruscio? La vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, Marika Fruscio preferisce mantenere il massimo riserbo. Al di là dei suoi vecchi flirt con Stefano Bettarini e Pippo Inzaghi, l’opinionista sportiva brianzola non ama molto parlare delle sue storie d’amore.

