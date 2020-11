Chi è Marina La Rosa? Altezza, età, oggi, marito Guido Bellitti, matrimonio, Instagram e figli

Chi è Marina La Rosa? Quanti anni ha? Quando e dove è nata? Quanto è alta? Quanto pesa? Marina La Rosa è diventata nota e popolare grazie alla partecipazione come concorrente alla prima, storica e indimenticabile edizione del reality show di Canale 5, il Grande Fratello. Oggi è showgirl, attrice e opinionista tv. Ha partecipato a un altro reality show e si è classificata seconda alla quattordicesima edizione dell’Isola dei famosi. Ora però conosciamola meglio, scoprendo età, altezza, peso, biografia, carriera e vita privata.

Chi è Marina La Rosa? La biografia

Marina La Rosa è nata il 21 gennaio 1977, sotto il segno zodiacale dell’Acquario, a Messina. La madre è un’insegnante mentre il padre è un bancario. Ha quattro fratelli di nome Michela, Ginevra, Giovanni e Maria Amalia. Alta 170 cm, pesa 52 chili, occhi verdi e capelli castani e fascino da “gattamorta”, proprio come il nomignolo assegnatole durante la sua esperienza al GF 1.

Chi è Marina La Rosa? La carriera

Ha iniziato la sua carriera nel 2000 con la partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello, da cui viene eliminata il 23 novembre 2000, 72 giorni dopo l’inizio della trasmissione condotta da Daria Bignardi. Dopo il GF ha realizzato un calendario senza veli per la rivista Max. A seguito della notorietà conseguita grazie al reality, ha partecipato come ospite e opinionista a diversi programmi televisivi, per ritirarsi dalle scene e seguire corsi di recitazione nel 2001.

Nel 2002 ha interpretato un piccolo ruolo in alcune puntate della soap opera Beautiful. Nel 2003 ha partecipato ad alcune fiction tv, tra cui Carabinieri 2 e Un posto al sole, in cui ha interpretato il personaggio di Flavia Fattori, e alla produzione sudamericana Terra nostra 2. Nel 2004 a debuttato a teatro in una versione dell’Elettra di Sofocle prodotta dal “Teatro Stabile Calabria” sotto la direzione di Geppy Gleijeses e in La notte di Natale (e Marzia). Poi ha recitato in alcuni cortometraggi, fra cui Quanta donna vuoi di Edoardo De Angelis.

Nel 2005 ha condotto per Italia 1 una serie di speciali su Miss Muretto. Nel 2006 ha presentato il programma In Out sul canale televisivo digitale Alice Home TV e ha partecipato come concorrente al talent show Reality Circus, condotto da Barbara D’Urso su Canale 5. Tra il dicembre 2007 e il gennaio 2008 è stata protagonista di Mater, uno spettacolo teatrale di Giovanni De Feudis rappresentato in diverse chiese della regione Puglia.

Nell’estate del 2008 ha condotto il programma Vita in crociera, docufiction ambientata sulle navi della flotta MSC Crociere. Nel 2014 conduce su Radio Domani, assieme a Benedicta Boccoli, la rubrica Trash Parade. Il 12 aprile 2015, dopo diversi anni di assenza dalle scene, è tornata in televisione come ospite del Maurizio Costanzo Show. Nella stagione televisiva 2016-2017 ha preso parte come opinionista al programma Il giallo della settimana, spin-off di Quarto grado, in onda su TGcom24 con la conduzione di Remo Croci. Da novembre 2018 ha partecipato come opinionista al programma della Gialappa’s Band Mai dire Talk.

Nel gennaio 2019 ha partecipato come concorrente alla quattordicesima edizione del reality show L’isola dei famosi, condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5. Nel 2020 ha condotto la rubrica a puntate 2020’s – 20 anni dopo, ideata dallo speaker radiofonico Mauriziano Carannante. Nello stesso anno ha partecipato al singolo Marina del cantante Luca Vismara, pubblicato il 14 settembre.

Chi è Marina La Rosa? La vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, Marina La Rosa è moglie e mamma. Il 18 settembre 2010 a Teano si è unita in matrimonio con l’avvocato Guido Bellitti, da cui ha avuto due figli: Andrea Renato è nato nel 2009 e ad aprile 2011 è nato Gabriele.

Marina è molto seguita sui social, in particolar modo Facebook e soprattutto Instagram, dove vanta oltre 81mila follower.