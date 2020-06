Chi è Mario Balotelli? Anni, altezza, peso, patrimonio, figlia, stipendio, fidanzata e Instagram

Chi è Mario Balotelli? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Quanto è alto? Quanto pesa? Come si chiama sua figlia? A quanto ammonta il suo stipendio? E il suo patrimonio? Mario Balotelli è uno dei calciatori più famosi e chiacchierati del mondo del pallone. Ha militato in diversi club prestigiosi: dall’Inter al Manchester City fino al Milan. Ora conosciamolo meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia, la carriera e la sua vita privata.

Mario Balotelli – Foto: Facebook

Chi è Mario Balotelli? La biografia

Mario Balotelli è nato il 12 agosto 1990, sotto il segno zodiacale del Leone, a Palermo nel quartiere di Borgo Nuovo, da Thomas, domestico e operaio edile, e Rose Barwuah, immigrati ghanesi. Alto 190 cm, pesa 90 chili, capelli neri, fisico tonico e occhi marroni per SuperMario. Poco dopo la sua nascita, i genitori si trasferiscono a Bagnolo Mella, in provincia di Brescia, in cerca di lavoro. Nei primi tre anni di vita Balotelli ha dei gravi problemi intestinali, per i quali è sottoposto a una serie di interventi chirurgici, e le sue condizioni migliorano verso la fine del 1992. A causa di difficoltà economiche, i Barwuah si sono rivolti agli assistenti social, i quali hanno consigliato di rivolgersi a una famiglia italiana per aiutarli: Silvia e Francesco Balotelli. L’affidamento è stato concesso per dodici mesi e poi per altri dodici, fin quando non è diventato definitivo. Ha tre fratelli nella famiglia di origine: Abigail, Enock e Angel. Con loro ha ottimi rapporti, a differenza dei genitori Rose e Thomas, da cui al contrario si è allontanato e da cui si è sentito abbandonato. Con la famiglia adottiva è cresciuto e ha vissuto a Brescia insieme ai fratelli Corrado e Giovanni, molto più grandi di lui. In base alla legge n. 91 del 5 febbraio 1992, Balotelli ha dovuto attendere il compimento del 18º anno di età per poter ottenere la cittadinanza italiana, poiché il suo affido non era stato convertito in adozione. Il 13 agosto 2008, in una cerimonia ufficiale, il sindaco di Concesio gli ha consegnato la carta d’identità italiana. In quell’occasione Balotelli ha dichiarato: «Sono italiano, mi sento italiano, giocherò sempre con la Nazionale italiana». Nel luglio 2010 si è diplomato in ragioneria con il voto di 60/100. I suoi hobby preferiti sono karate, atletica, nuoto, judo e pallacanestro.

Chi è Mario Balotelli? La carriera

Ha iniziato la sua lunga carriera nel mondo del calcio a partire dall’età di 7 anni. Dotato di classe, qualità, dribbling, resistenza allo sforzo e grande potenza di tiro con entrambi i piedi, sebbene prediliga il destro, Balotelli ha iniziato nelle giovanili dell’Inter per poi approdare nella prima squadra grazie a Roberto Mancini, debuttando il 16 dicembre 2007, a 17 anni, in Serie A al 90º minuto di Cagliari-Inter (0-2), sostituendo David Suazo. Con l’Inter ha vinto ben tre scudetti, una Coppia Italia, una Champions League e una Supercoppa Italiana. Ha infatti chiuso l’esperienza all’Inter dopo 86 partite, 28 gol e 6 trofei. Ha poi militato in diverse squadre: Manchester City, Milan, Liverpool, Nizza, Olimpique Marsiglia e Brescia. Con il Manchester City ha vinto un Campionato inglese, un Community Shield e una Coppa d’Inghilterra. Ha giocato sia nelle giovanili e sia in prima squadra con la Nazionale italiana di calcio. Il suo stipendio nel 2016 ammontava a 3,7 milioni di euro. Il calciatore ha un patrimonio netto stimato di 215 milioni di dollari.

Chi è Mario Balotelli? La vita privata

Mario Balotelli con la figlia Pia – Foto: Instagram

La vita pubblica e privata di Mario Balotelli finisce sempre al centro della cronaca per i suoi limiti caratteriali, scandali e storie d’amore altalenanti. Ha avuto diverse liaison e flirt con personaggi dello show business nazionale ed europeo: la modella greca Betty Kourakou, Melissa Castagnoli, la vocalist milanese Jeanine Catalina Facco, la showgirl ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi Eliana Cartella, l’ex gieffina vip Sophie Reade, Faye Evette e Jenny Thompson. Una delle sue relazioni più mediatiche e chiacchierate è sicuramente quella con la modella, showgirl ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi Raffaella Fico, da cui è nata la piccola Pia. Una relazione molto chiacchierata e discussa in tribunale, che si è conclusa con il riconoscimento della bambina. Ha poi avuto una relazione d’amore con la modella belga Fanny Neguesha e poi con una ragazza svizzera Clelia, dal cui amore è nato Leon.

Balotelli è molto seguito e popolare su Facebook, Twitter e Instagram, dove vanta milioni di follower.