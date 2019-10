Chi è Martina Smeraldi? Età, biografia e carriera dell’attrice a luci rosse lanciata da Rocco Siffredi

Chi è Martina Smeraldi? Subito dopo l’estate 2019 il suo nome è balzato agli onori della cronaca rosa e soprattutto della cronaca a luci rosse perché è stata lanciata dal celebre divo del cinema adult internazionale Rocco Siffredi. In un’intervista rilasciata al canale Youtube del famoso e popolare regista, produttore cinematografico e attore di film per adulti, Rocco l’ha battezzata come la nuova Malena la Pugliese. Ora scopriamo insieme età, biografia e alcune curiosità su Martina.

Chi è Martina Smeraldi? Età e biografia dell’attrice a luci rosse

Martina Smeraldi ha 19 anni ed è originaria di Cagliari. Bellissima, affascinante e intrigante, la ragazza sarda è attualmente iscritta come studentessa universitaria di Scienze e Servizi Giuridici. L’esibizionismo è uno degli aspetti che l’hanno spinta ad intraprendere questa carriera a luci rosse, anche se i suoi genitori non l’hanno presa affatto bene. “Mia madre non è molto contenta – ha riferito -, ma lo accetta. Mio papà invece non mi parla, ma gli passerà. Nei piccoli paesi le voci girano e arrivano subito. Non possono farci nulla”. Martina è molto seguita su Instagram e su Facebook sono nate già le prime fanpage.

Chi è Martina Smeraldi? Curiosità e carriera dell’attrice a luci rosse

Scoperta dal giovane attore adult, Max Felicitas, Martina Smeraldi è stata definitivamente lanciata dal mitologico Rocco Siffredi nel mondo a luci rosse.

Durante l’intervista rilasciata all’ex naufrago vip dell’Isola dei famosi, Martina ha rivelato: “Voglio fare questo lavoro perché mi piace il se**o e mi piace essere vista. Già a 11 anni ho avuto le mie prime esperienze con molti ragazzini. A 12 il primo rapporto completo”.

Visualizza questo post su Instagram La testa e i tacchi sempre alti??? Un post condiviso da • MARTINA SMERALDI • (@martinasmeraldi_) in data: 23 Set 2019 alle ore 3:57 PDT

Rocco le ha poi domandato: “Cosa ti piace di più a letto?”. Martina ha prontamente dichiarato: “Mi piace tutto anche se con più ragazzi…”. Siffredi ha assicurato: “Farà strada”.

Redazione-iGossip