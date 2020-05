Chi è Massimiliano Maccarone? Biografia, lavoro e vita privata del cavaliere del trono over di Uomini e Donne.

Massimiliano Maccarone: Biografia e vita privata

Massimiliano Maccarone nasce a Chieti il 28 maggio del 1972 sotto il segno dei gemelli e lì ha conseguito il diploma prima di iscriversi alla facoltà di Economia dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio”.

Non si sa molto della vita privata del cavaliere, ma dai social si intuisce che è un uomo a cui piace uscire e divertirsi.

Massimiliano Maccarone: Lavoro

Massimiliano Maccarone è un ex arbitro di calcio di serie D che oggi lavora nel mondo della ristorazione e più in particolare è titolare di un locale nel centro storico di Pescara.

Molto probabilmente il suo ingresso nel parterre maschile di Uomini e Donne gli aprirà le porte di varie opportunità lavorative.

Massimiliano Maccarone a Uomini e Donne

Massimiliano Maccarone entra nel cast del trono over di Uomini e Donne e si è fatto notare per fascino e simpatia.

Il cavaliere ha conosciuto meglio Simona Bosio, salvo poi mostrare interesse per altre dame del parterre quali Roberta, Valentina A. e Sara. Purtroppo, però, non loro non hanno voluto conoscerlo meglio.

Massimiliano ha provato ad attirare l’attenzione di Valentina e la dama ha accettato di uscire con lui, anche se le cose non sono andate per il verso giusto.

Lui ha deciso di fare un passo indietro con Valentina e accettato di fare entrare un’altra dama nel parterre. Per questo Valentina ha deciso di tagliare i ponti.

Il clamore suscitato dal pubblico ha spinto Massimiliano a mandare via la new entry e a giustificare il suo comportamento come una prova per Valentina. La dama, però, ha deciso di chiudere la conoscenza.

Massimiliano Maccarone: Instagram

Massimiliano Maccarone è molto attivo sui social e in particolare il suo profilo Instagram colleziona fan giorno dopo giorno.

Tra le foto social più apprezzate ci sono quelle che lo ritraggono in compagnia degli amici e quelle dei suoi viaggi.