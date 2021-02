Chi è Massimiliano Mollicone? Biografia, vita e lavoro del tronista di Uomini e Donne subentrato a Davide Donadei.

Chi è Massimiliano Mollicone? Biografia e vita privata

Massimiliano Mollicone è nato ad Anzio e nella cittadina vicino alla Capitale è cresciuto tra luci e ombre: all’età di 13 anni ha visto la sua vita cambiare da un giorno all’altro.

Quando il padre è andato via di casa, infatti, lui, sua madre e sua sorella hanno iniziato una vita di stenti e difficoltà economiche.

“La mia vita è stata molto difficile – ha raccontato nel video di presentazione- Nel 2013 mio padre se n’è andato di casa e i soldi sono iniziati a mancare, ci siamo ritrovati praticamente a pane e cipolla. Non me ne vergogno, è stata una lezione di vita. Siamo andati alla Caritas a fare la fila per fare una spesa e mangiare. Sotto a quello che vedete c’è un ragazzo che non è superficiale e che si è perso troppe cose per maturare così velocemente. I nonni ci hanno aiutato, ci hanno ospitati per anni. È impossibile ripagarli”.

Massimiliano Mollicone: Lavoro

Massimiliano Mollicone è giovanissimo, ma ha sempre lavorato per cercare di contribuire al ménage familiare.

Il ragazzo ha raccontato di aver lavorato come muratore e barista e ha provato a fare qualcosa anche nel mondo della moda.

Attualmente Massimiliano ha iniziato a lavorare come carrozziere per avere la sua piccola stabilità economica.

Il suo fisico statuario e i suoi occhi azzurri, complice la partecipazione a Uomini e Donne, potrebbero regalargli nuove prospettive lavorative.

Massimiliano Mollicone a Uomini e Donne

Massimiliano Mollicone è stato scelto dalla redazione di Uomini e Donne per sedere sull’ambita sedia rossa, dopo la scelta di Davide Donadei.

Ad accompagnare Massimiliano durante questo percorso ci sarà il collega di trono, il 25enne Giacomo Czerny.

Il nuovo tronista sembra avere le idee chiare: “[…]Mia mamma mi ha sempre iniziato a credere nell’amore. […] A Uomini e Donne spero di trovare una ragazza sincera e onesta, che mi regali le gioie che mi sono state negate”.

Per lui e il collega di trono sono arrivate 14 corteggiatrici, ma Giacomo e Massimiliano si sono concentrati su Costanza, Altea e Vanessa.

Massimiliano Mollicone: Instagram

Massimiliano Mollicone ha un profilo Instagram molto seguito e il numero di followers promette di salire vertiginosamente dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne.

Tra gli scatti più apprezzati ci sono quelli che lo ritraggono nella sua vita di tutti i giorni e quelli che lo mostrano in pose artistiche.