Chi è Massimiliano Morra? Anni, altezza, peso, biografia attore, fidanzata, film, serie tv, Furore

Chi è Massimiliano Morra? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Quanto è alto? Quanto pesa? Massimiliano Morra è uno dei sex symbol del cinema e della televisione italiana. Fa impazzire sia le donne che gli uomini gay. Molto seguito e popolare sui social network, in particolar modo su Instagram, Morra è uno degli attori più belli e amati del piccolo schermo. Ora però conosciamolo meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia, la carriera e gli amori dell’attore protagonista di numerosi film e serie tv di successo.

Massimiliano Morra – Foto: Instagram

Chi è Massimiliano Morra? La biografia

Massimiliano Morra senza veli – Foto: Instagram

Massimiliano Morra è nato il 30 luglio 1986, sotto il segno zodiacale del Leone, a Napoli. Ha un altro nome, Gabriele. Alto 187 cm, pesa 82 chili, fisico perfetto, capelli castani e occhi verdi per il tenebroso e affascinante attore, che è considerato l’erede di Gabriel Garko. Si è diplomato al liceo scientifico. Poi si è iscritto alla facoltà di Medicina e Chirurgia e si è laureato in Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare. Tra le sue più grandi passioni spiccano il calcio, è un grande tifoso del Napoli, e la palestra. Ha inoltre conseguito il brevetto come personal trainer.

Chi è Massimiliano Morra? La carriera

Massimiliano Morra – Foto: Instagram

Ha iniziato la sua carriera come modello, diventando testimonial di vari marchi e aziende d’abbigliamento nazionali e internazionali, tra cui Carlo Pignatelli, Armata di Mare, Calvin Klein Jeans, American Eagle, Colt Jeans. Nel 2010 ha vinto il titolo di Il più bello d’Italia. Nel 2013 ha esordito sul piccolo schermo come protagonista maschile, accanto a Manuela Arcuri, della miniserie televisiva Pupetta – Il coraggio e la passione, regia di Luciano Odorisio, in cui ha interpretato il ruolo del boss della malavita Michele De Nicola. Sempre nel 2013 è co-protagonista, accanto a Sabrina Ferilli e Virna Lisi, di Baciamo le mani – Palermo New York 1958, regia di Eros Puglielli. TV Sorrisi e Canzoni, in occasione del Roma Fiction Fest del 2013, l’ha premiato come Rivelazione dell’anno. Sempre nel 2013, durante la “43esima giornata d’Europa”, tenutasi in Campidoglio, ha ricevuto l’Oscar dei giovani per la sua interpretazione del personaggio Vito Calabrese in Baciamo le mani – Palermo New York 1958. Nel 2014 è tra i protagonisti della seconda stagione de Il peccato e la vergogna e poi della miniserie televisiva Rodolfo Valentino – La leggenda. Successivamente è co-protagonista della miniserie Furore – Il vento della speranza, anch’essa diretta da Alessio Inturri.

Poi ha recitato in Non è stato mio figlio ed è ritornato sul set con Il bello delle donne… alcuni anni dopo. Nel luglio del 2016 ha iniziato le riprese della seconda stagione di Furore – Il vento della speranza. Nel 2018 ha preso parte come concorrente nel talent show Ballando con le stelle.

Ora è in lizza come concorrente per la quinta edizione del reality show, il Grande Fratello Vip, di Alfonso Signorini.

Chi è Massimiliano Morra? La vita privata

Massimiliano Morra in costume al mare – Foto: Instagram

Massimiliano Morra è rimasto vittima di un grave incidente stradale sul Grande Raccordo Anulare a Roma nel 2018. A raccontare la dinamica dell’incidente è stato lo stesso attore nel corso di un’intervista rilasciata al programma di Rai1, La vita in diretta: “Stavo tornando a casa da una cena con tutti i colleghi dopo la trasmissione, quando improvvisamente un’auto mi si è piantata davanti. Io ero sulla corsia di accelerazione e per scansarla ho dovuto sterzare all’improvviso. La mia auto si è girata completamente per poi finire contro il guard rail. Da quel momento in poi ho perso i sensi”. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Massimiliano ha avuto una breve relazione d’amore con la collega Adua Del Vesco nel 2014. Massimiliano Morra – Foto: Facebook