Chi è Matilde Brandi? Età, altezza, peso, biografia, marito, gemelle, Instagram e Facebook

Chi è Matilde Brandi? Quanti anni ha? Quando e dove è nata? Quanto è alta? Quanto pesa? Che cosa fa oggi? Quanti figli ha? Matilde Brandi è una delle ballerine più stimate e amate del nostro Paese. Ha lavorato come showgirl e presentatrice per diversi programmi tv. Molto seguita sui social, in particolar modo Instagram e Facebook, Matilde è mamma di due gemelle. Ora però conosciamola meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia, la carriera e gli amori della bellissima ballerina e soubrette.

Matilde Brandi – Foto: Facebook

Chi è Matilde Brandi? La biografia

Matilde Brandi – Foto: Facebook

Matilde Brandi è nata il 27 febbraio 1969, sotto il segno zodiacale dei Pesci, a Roma. I suoi genitori Pietro e Giuseppina Brandi sono morti nel 2019 e nel 2020. Alta 173 cm, pesa 52 chili, occhi verdi, capelli biondi e fisico mozzafiato per la splendida ballerina italiana. Fin da piccola ha studiato danza e ha dimostrato una spiccatissima personalità artistica. Nella Capitale ha frequentato la scuola del “balletto di Roma” diplomandosi nel 1990.

Chi è Matilde Brandi? La carriera

Matilde Brandi – Foto: Facebook

Nella stagione 1990/1991 ha esordito come ballerina nella trasmissione Club ’92 con Gigi Proietti. L’anno successivo ha acquistato molta popolarità partecipando allo show del sabato sera di Rai 1 Fantastico, condotto quell’anno da Raffaella Carrà e Johnny Dorelli. Nell’estate del 1992 ha partecipato invece come ballerina alla trasmissione Bellezze al bagno, in onda su Rete 4. Nelle stagioni 1992/1993 e 1993/1994 ha fatto parte del corpo di ballo del contenitore domenicale di Canale 5 Buona Domenica, dove, per la stagione 1994/1995 in coppia con la bruna Lorenza Mario è stata promossa come prima ballerina. Sempre in coppia con la Mario ha partecipato alle due stagioni del varietà di Italia 1 Re per una notte, condotto da Gigi Sabani. Nella stagione 1995/1996, dopo la seconda edizione di Re per una notte, è tornata in Rai, partecipando a Fantastica italiana, condotto da Paolo Bonolis su Rai 1. Nel 1996 ha vinto un premio come miglior ballerina televisiva dell’anno. La stagione successiva l’ha vista tornare a Buona Domenica di nuovo in qualità di prima ballerina, questa volta con la conduzione di Maurizio Costanzo. Dopo un anno di pausa, ha fatto il suo debutto come conduttrice televisiva presentando insieme ad Andrea Pellizzari la versione estiva del programma musicale Super.

Nella stagione 1998/1999 ha affiancato Adriano Celentano nello show Francamente me ne infischio, in onda su Raiuno. Nello stesso anno ha lavorato anche su Rete 4 al fianco di Al Bano nella trasmissione Ballo amore e fantasia. Nell’autunno 1999 è stata la prima ballerina del varietà del sabato sera di Giorgio Panariello Torno sabato, e ha partecipato anche alla successiva edizione. Nel frattempo, è stata scelta come prima ballerina dell’edizione 2000/2001 di Domenica in, condotta da Carlo Conti. Ha poi partecipato come ballerina e showgirl ad altri importanti programmi tv: dal Bagaglino a Piazza Grande fino a Scommettiamo che…? e Tale e Quale Show. Ha recitato anche a teatro.

Chi è Matilde Brandi? La vita privata

Matilde Brandi con le figlie gemelle – Foto: Facebook

Dopo una lunga relazione con l’attore Paolo Calissano, è attualmente legata al commercialista Marco Costantini dal quale nel 2006 ha avuto le gemelle Sofia ed Aurora. Soffre di attacchi di panico. La bellissima showgirl ha rivelato che lo shopping e le preghiere l’aiutano molto.