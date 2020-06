Chi è Matteo Guidetti? Biografia, lavoro e vita privata del corteggiatore di Uomini e Donne che non è riuscito a conquistare il cuore di Sara Amira Shaimi.

Matteo Guidetti- foto instagram.com

Chi è Matteo Guidetti? Biografia e lavoro

Matteo Guidetti è originario di Grosseto ma, pur essendo stato uno dei corteggiatori di Sara Shaimi, non ha condiviso molto della sua vita.

Il bel toscano non ha parlato molto di lui neanche durante le esterne con la tronista, concentrandosi molto di più su di lei.

“Mi affascina la sua semplicità. La trovo una donna piuttosto concreta con dei valori importanti che sento vicini ai miei – ha detto al settimanale di Uomini e Donne – Entrambi desideriamo costruirci una famiglia, avere dei figli e ho apprezzato sentirle dire che è tra i suoi più grandi sogni, perché mi sono rispecchiato nelle sue parole”.

Anche i social e la rete non forniscono molte informazioni né sulla sua vita né sulla sua professione, anche se qualche foto ci lascia intuire un passato o presente da modello.

Matteo Guidetti: Vita privata

Matteo Guidetti- foto instagram.com

Non sappiamo molto della vita privata, fatta eccezione per il fatto che ha avuto una relazione importante durata un anno circa.

Durante la conoscenza tra Matteo e Sara non sono emerse le motivazioni che ha portato la storia con l’ex a naufragare.

Al magazine di Uomini e Donne, però, Matteo ha spiegato cosa cerca in amore: “A trent’anni ho voglia di qualcosa di solido. […]Come Sara, anch’io cerco una persona che abbia le idee chiare su ciò che vuole […]”.

Matteo Guidetti a Uomini e Donne

Matteo Guidetti e Sara Shaimi Uomini e Donne- foto instagram.com

Matteo Guidetti non è un volto noto del people show di Maria De Filippi e scende le scale di Uomini e Donne per corteggiare Sara Shaimi.

La tronista viene attratta dall’aspetto fisico e dai modi di fare del bel toscano e tra i due si instaura un feeling particolare.

La conoscenza prosegue e il corteggiatore riesce a coinvolgere Sara, lasciandola senza parole. La tronista, però, gli preferisce il rivale Sonny Di Meo.

La replica di Matteo è forte e sentita: “Ovviamente mi dispiace perché io ti ho sempre creduto e ci ho sempre messo tutto me stesso, perché tu mi piaci veramente, mi piaci perché sei semplice, se alla mano, umile, hai dei valori che mi piacciono e sei bellissima. Comunque io ti devo dire grazie per le emozioni che mi hai fatto vivere e sentire, l’unica cosa che mi dispiace è che se fossi stato un po’ più… Forse la tua scelta sarebbe stata diversa”.

“Ma è giusto che tu scelga col cuore. Io non volevo solo essere la scelta giusta. Spero che la tua scelta sia un sì. Io ti voglio bene e spero per te il meglio e che tu sia felice. Mi spiace solo che non posso essere io a darti quella felicità. In bocca al lupo”.

Matteo Guidetti: Instagram

Matteo Guidetti- foto instagram.com

Matteo Guidetti possiede un account ufficiale Instagram che vanta moltissimi followers, specie dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne.

Tra le sue foto più apprezzate spiccano quelle che lo vedono in compagnia degli animali e quelle che lo ritraggono immerso nella natura. È un grande appassionato di calcio e tifa Juventus.