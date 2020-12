Chi è Maurizio Guerci? Biografia, lavoro e vita privata del cavaliere del trono over di Uomini e Donne che ha incuriosito Gemma Galgani.

Maurizio Guerci- foto instagram.com

Chi è Maurizio Guerci? Biografia e vita privata

Maurizio Guerci è nato in Piemonte nel 1970, ma attualmente non si conoscono né la data di nascita né il luogo esatti.

Quello che sappiamo di lui è che oggi vive a Mantova e ha avuto un matrimonio senza figli terminato nel 2009.

Dopo la fine della sua vita matrimoniale, però, Maurizio si è detto pronto a ricominciare e ha vissuto una storia d’amore importante durata 10 anni e terminata all’inizio del 2020.

Maurizio Guerci: Lavoro

Non ci sono indizi riguardante la vita professionale e la carriera di Maurizio Guerci, lasciando aperte varie ipotesi.

Maurizio Guerci a Uomini e Donne

Maurizio Guerci e Gemma Galgani- foto instagram.com

Maurizio Guerci entra a far parte del parterre maschile del trovo over di Uomini e Donne durante il format misto della stagione 2020-2021.

Sin dalla sua presentazione l’uomo ha ammesso di non avere problemi a frequentare donne più grandi, come già successo in passato, perché l’amore non ha limiti di età per lui.

Il cavaliere piemontese ha confessato di non volere avere figli perché ormai non si sente più nell’età giusta per essere padre.

La presentazione e l’aspetto fisico di Maurizio hanno attirato l’attenzione di Gemma Galgani, la quale ha chiesto di ballare con lui e frequentarlo.

A inizio dicembre, Maurizio e Gemma si scambiano il loro primo bacio, ma ciò non è sufficiente a far interrompere la conoscenza del cavaliere con Valentina Dartavilla Lupi.

Quando Valentina scopre del bacio, però, decide di interrompere il loro rapporto in quanto incapace di continuare a uscire con un uomo che ha baciato una donna molto più grande di lui.

Maurizio non ha nascosto il suo coinvolgimento al Magazine Uomini e Donne: “Gemma la conoscevo bene per aver seguito il suo percorso nel programma. La ritengo una donna vera ed il suo interesse mi ha lusingato. Gemma mi ha preso molto di testa, ci troviamo molto bene quando stiamo insieme”.

Nonostante le polemiche di chi li vede solo in cerca di visibilità, comunque, le cose tra Gemma e Maurizio sembrano andare a gonfie vele, tant’è che i hanno vissuto anche dei momenti di intimità.

Maurizio Guerci: Instagram e social

Maurizio Guerci- foto instagram.com

Maurizio Guerci non sembra essere attivo sui social e le ricerche non hanno portato ad alcun suo profilo Instagram o Facebook.