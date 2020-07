Chi è Melanie? Biografia, età e curiosità della dama del trono over di Uomini e Donne arrivata durante le ultime puntate del people show.

Melanie- foto wittytv.it

Chi è Melanie? Biografia, età e curiosità

Melanie è una dama del trono over di Uomini e Donne arrivata a metà maggio, vale a dire subito dopo il lockdown.

Non sappiamo molto della donna, ma il suo debutto durante la sfilata dal tempa Prova ad arrenderti ce l’ha fatta conoscere meglio.

È una bella donna sempre attenta al suo aspetto. Melanie è apparsa sempre curata sotto ogni aspetto, dall’abbigliamento al trucco.

Melanie a Uomini e Donne

Melanie a Uomini e Donne- foto wittytv.it

Melanie arriva al trono over di Uomini e Donne il 14 maggio 2020 per conoscere meglio Alessandro Graziani dopo le vicissitudini di Temptation Island e la conoscenza con Giovanna Abate.

L’arrivo di Melanie in studio ha destato subito la curiosità del parterre maschile presente e del pubblico a casa.

Prima della sfilata Prova ad arrenderti ha detto: “Ho scelto una canzone bellissima e quest’abito che secondo me rappresenta femminilità, eleganza, cosa che a mio avviso dovrebbe essere il primo biglietto da visita di una donna e poi comunque è sempre giusto lasciare un alone di mistero perché poi è l’uomo che vorrebbe corteggiare la donna, almeno questo è il mio pensiero”.

La dama è entrata in studio cantando At least di Etta James e ha ricevuto il plauso di Tina Cipollari e dei cavalieri del parterre.

L’emergenza sanitaria e la fine della stagione televisiva del people show non ci hanno permesso di approfondire la conoscenza di Melanie, ma molto probabilmente la ritroveremo nelle prossime puntate.