Chi è Michela Morellato? Anni, biografia, Instagram, Twitter, violenza, libro, Vicenza e Goria

Chi è Michela Morellato? Quanti anni ha? Come si chiama suo marito? Quanti figli ha? Originaria di un paese in provincia di Vicenza, Michela Morellato è finita al centro della cronaca nazionale e internazionale dopo aver denunciato il generale della base Usa di Vicenza per molestie. Nel 2005 Michela con una telecamera nascosta permise alle Iene di filmare le avance del giornalista Rai Amedeo Goria. «Aveva 34 anni più di me e non mi piaceva. Quando mi ritrovai sul corpo quelle mani, dissi no. Mi rispose che di ragazze come me, carine e simpatiche, ce n’erano tante e che se lo avessi rifiutato non mi avrebbe preso sotto la sua ala, per aiutarmi a entrare nel mondo dello spettacolo» aveva raccontato all’epoca Michela a un noto settimanale e in tv. Il marito di Maria Teresa Ruta ha sempre respinto ogni accusa. Ora però conosciamola meglio, scoprendo l’età, la biografia, il lavoro e la vita privata.

Michela Morellato – Foto: Instagram

Chi è Michela Morellato? La biografia

Michela Morellato – Foto: Instagram

Michela Morellato è nata il 3 luglio 1986, sotto il segno zodiacale del Cancro, ad Arzignano Vicenza da una famiglia di imprenditori. Fin da adolescente ha nutrito un forte interesse e coinvolgimento contro ogni abuso di potere.

Ha iniziato la sua carriera come fotomodella di nudo artistico, ma le molestie subite da un imprenditore televisivo l’hanno spinta a condurre una battaglia senza esclusioni di colpi contro abusi e violenze di ogni genere. Di recente ha chiesto un risarcimento milionario contro gli Stati Uniti. Dopo aver denunciato il generale della base Usa di Vicenza per molestie, ora la giustizia federale americana ha accettato la sua denuncia contro gli Stati Uniti d’America.

Chi è Michela Morellato? Il lavoro e la vita privata

Michela Morellato e suo marito felici e innamorati – Foto: Instagram

L’ex fotomodella italiana ha raccontato la sua storia in un libro intitolato “Un talento per i guai“. Michela Morellato vive negli Stati Uniti con il marito Adam Blosfield, i due figli Sveva Sienna ed Ethan Santo. Hanno scelto di stare vicini al primo marito Chris e padre della primogenita Sveva per poter crescere i loro figli insieme. Ha un profilo Twitter, Facebook e Instagram.