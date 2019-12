Chi è Miky Falcicchio? Anni, altezza, peso, biografia, carriera e Instagram del modello e manager

Chi è Miky Falcicchio? Dove e quando è nato? Quanti anni ha? Qual è il suo profilo Instagram? E la sua pagina Facebook ufficiale? Conosciamo meglio il modello, conduttore, talent scout e manager pugliese, scoprendo l’età, la data di nascita, l’altezza, il peso, la biografia e la carriera.

Chi è Miky Falcicchio? Biografia del modello e manager





Miky Falcicchio è nato il 4 settembre 1981 a Grumo Appula, comune della Città Metropolitana di Bari, ma ha trascorso la sua infanzia e adolescenza a Toritto fino all’età di 17 anni per poi trasferirsi a Milano. Ha poi trascorso tre anni all’estero. Rientrato in Italia ha trascorso 4 anni a Pozzuoli. È alto 187 cm, pesa 80 chili, capelli castani, occhi azzurri, fisico perfetto e sguardo magnetico. Per quanto riguarda le sue misure: torace 105, vita 82 e spalle 52. Va pazzo per i tatuaggi. Ne ha addirittura 7 su schiena e braccia. Sul braccio destro è raffigurato parte dell’Antico Testamento con una serie di geroglifici, colori e sfumature, mentre, il sinistro è caratterizzato da un fiore di loto che rappresenta la purezza insieme alla capacità di mantenere la propria bellezza in mezzo al fango, dove il fiore di loto nasce e vive. Il suo profilo Instagram è @mikyfalcicchio.

Il nome account del suo profilo Twitter è @MikyFalcicchio1.

Per quanto riguarda Facebook, Miky ha un profilo privato e una pagina Facebook ufficiale. Il nome della pagina social ufficiale è Miky Falcicchio TvFashion.

Chi è Miky Falcicchio? Carriera del modello e manager





Miky Falcicchio ha iniziato la sua carriera come modello. All’età di 17 anni ha sfilato per Bikkembergs, mentre dai 20 ai 28 anni si è diviso tra set cinematografici, compagnie teatrali e calendari sexy, uno dei quali internazionali dedicato alla celebre diva della musica mondiale Madonna. La Regina del Pop l’ha ringraziato pubblicamente per la dedica. Ha realizzato diverse campagne pubblicitarie e benefiche insieme a diversi volti della televisione, reality e format tv di Maria De Filippi. Tra i più importanti progetti dedicati al sociale ci sono quelli realizzati insieme a Raffaella Fico per Bambini Ancora Onlus e ai ragazzi di Amici per LILA, Lega – Italiana – Lotta – Aids e CAMA, Centro – Assistenza – Malati – Aids. Nello stesso periodo ha interpretato un ruolo all’interno di un cortometraggio presentato al Festival internazionale del cinema Capri Hollywood e ha iniziato una tournée nazionale dal Totò di Napoli. Nel 2010 ha vinto il titolo del concorso nazionale di bellezza maschile, Mister Italia. Ha poi preso parte come concorrente e ospite a diversi programmi tv: da Uomini e Donne a Tamarreide, da I Fatti Vostri ai Soliti Ignoti fino a Mattino 5.

Dai 30 ai 35 anni si è dedicato al management artistico e allo scouting di volti nuovi fondando Fatti per il Successo Academy che in pochi anni è cresciuta molto e si è fatta largo a livello nazionale, sostenuta da una serie di professionisti vicini al modello, conduttore e manager pugliese. A 36 anni ha creato il brand di abbigliamento Crown 81 e contemporaneamente è diventato fashion coordinator e responsabile commerciale di molti concorsi di bellezza nazionali ed internazionali, tra cui Top Model of the World Italy e Top Kids Model Italy, scoprendo e promuovendo la bellezza italiana nel mondo.





Il 2020 è l’anno del grande ritorno in tv del poliedrico e dinamico manager, modello e talent scout barese con una serie di nuovi progetti e importanti collaborazioni, che lo riporteranno sulla scena nazionale.