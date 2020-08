Chi è Moreno Correale? Biografia, lavoro e vita privata del cavaliere del trono over di Uomini e Donne che ha conquistato tutti con il suo fascino.

Moreno Correale- foto instagram.com

Chi è Moreno Correale? Biografia e vita privata

Moreno Correale nasce il 18 settembre 1980 a Marina di Catanzaro sotto il segno zodiacale della Vergine e lì cresce con le sue due sorelle.

Dopo essersi diplomato come geometra, Moreno si iscrive al corso di laurea in Ingegneria, ma decide di non portare a termine il percorso universitario.

Quello che si sa della sua vita sentimentale è che l’uomo è stato sposato con una donna dalla quale ha avuto due figli e si è successivamente separato.

Attualmente la vita di Moreno si divide tra gli impegni lavorativi, i suoi bambini Alice e Antonio e i momenti con i suoi cinque nipoti.

Moreno Correale: Lavoro

Moreno Correale ha lavorato come agente immobiliare, acquisendo l’esperienza necessaria per aprire un’agenzia in proprio a Marina di Catanzaro, la Correale Rappresentanze.

Il cavaliere del trono over è anche co-proprietario di una società chiamata Ser.Ca.Me. s.r.l. di “specialisti nella creazione di elementi d’arredo esclusivi realizzati e costruiti secondo le esigenze del cliente”.

Moreno Correale a Uomini e Donne

Moreno Correale- foto instagram.com

Moreno Correale arriva nel parterre maschile del trono over di Uomini e Donne per trovare la donna della sua vita.

Il cavaliere ha affascinato molte dame del parterre e in particolare ha conquistato subito le attenzioni di Jamie.

La dama è rimasta folgorata da Moreno durante una sfilata e i due hanno iniziato a uscire insieme, passando addirittura la notte in compagnia (anche se solo a dormire).

Dopo la serata, però, Moreno non avrebbe più richiamato Jamie, scatenando la rabbia della dama che lo ha accusato di sentire anche Diana Caruso.

In studio Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno puntato il dito contro il comportamento di Moreno e molti si sono schierati in difesa di Jamie.

Moreno Correale: Instagram

Moreno Correale- foto instagram.com

Moreno Correale è molto attivo sui social e in particolare il suo profilo Instagram sta riscontrando un discreto successo.

Tra le foto più apprezzate dai followers spiccano quelle in compagnia del suo cane Aga e quella in compagnia della sua famiglia.