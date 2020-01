Chi è Moreno Merlo? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Diventato noto per aver ricoperto il ruolo di ex tentatore di Temptation Island e poi per la sua breve ma chiacchieratissima love story con l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi italiana e spagnola Paola Caruso, Moreno è spesso ospite nei salotti tv di Barbara D’Urso: da Pomeriggio 5 a Domenica Live. Molto attivo su Facebook e Instagram, Merlo lavora nel mondo del fashion e della musica. Ora conosciamolo meglio, scoprendo l’età, la biografia, la carriera e alcune foto della sua vita privata.

Chi è Moreno Merlo? La biografia

Moreno Merlo è nato a Moncalieri, in provincia di Torino, il 24 novembre 1989 sotto il segno del Sagittario. Legatissimo a sua madre, Moreno ha sempre coltivato fin da giovanissimo due grandi passioni, oltre alla palestra: la musica e la moda. Ha conseguito il diploma presso l’Istituto Istruzione Superiore Giuseppe Luigi Lagrange di Milano.

Chi è Moreno Merlo? La carriera e la vita privata

Merlo ha ricoperto la posizione di sales manager per i brands Diesel e Tod’s e contemporaneamente ha avviato la sua carriera come deejay. Ha poi lavorato nell’area manager di Dolce&Gabbana per lo sviluppo e gestione del canale wholesale Italia apparel and accessories.

Da gennaio 2019 lavora nell’area commerciale di Vinicio srl. Per quanto riguarda il suo percorso in tv ha debuttato come tentatore a Temptation Island nel 2019. Subito dopo il reality show di Canale 5 ha avuto una liaison di breve durata ma molto chiacchierata con l’ex Bonas di Avanti un altro Paola Caruso.

