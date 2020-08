Chi è Nancy Coppola? Età, oggi, biografia, Isola dei famosi, marito, canzoni, album e film

Chi è Nancy Coppola? Quando e dove è nata? Quanti anni ha? Quanto è alta? Quanto pesa? Come si chiama suo marito? Quanti figli ha? Diventata famosa e popolare al grande pubblico grazie alla sua partecipazione come concorrente all’Isola dei famosi, Nancy Coppola è molto amata, venerata e apprezzata soprattutto nella sua terra, la Campania. Ora conosciamola meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia, la carriera e la vita privata della cantante neomelodica e attrice napoletana.

Nancy Coppola – Foto: Facebook

Chi è Nancy Coppola? La biografia

Nancy Coppola – Foto: Facebook

Nancy Coppola è nata il 21 luglio 1986, sotto il segno zodiacale del Cancro, a Napoli. Il suo vero nome è Nunzia. Il padre è Angelo Coppola, impresario, paroliere e autore di una canzone di Nancy. Il fratello Gino, invece, come lei è un cantante neomelodico. Alta 1.65 metri, pesa circa 50 chili, capelli biondi alla nascita (oggi sono neri) e occhi castani per Nancy. La musica è sempre stata la sua più grande passione fin dalla nascita. Da bambina cantava nell’atrio del suo palazzo. Ha ammesso di essere ricorsa alla chirurgia plastica per sistemare un piccolo difetto al naso.

Chi è Nancy Coppola? La carriera

Nancy Coppola all’Isola dei famosi – Foto: Facebook

Nancy Coppola ha dato il via alla sua carriera nel 2004 quando, appena maggiorenne, ha pubblicato il suo primo disco dal titolo 21 luglio, come la sua data di nascita. Da qui seguono numerosi successi, facendosi conoscere anche sul web grazie al canale Youtube. Il successo e la notorietà sono arrivati con la partecipazione a L’Isola dei Famosi 2017.

Ha preso parte a diversi programmi Mediaset e non solo. Infatti ha partecipato anche a Il boss delle cerimonie e Coming Out. Il suo grande sogno è diventare attrice affermata. Nel 2018 ha debuttato sul grande schermo con il film Il mio uomo perfetto ed è sempre lanciatissima nel mondo musicale neomelodico. Nel 2020 ha lanciato insieme con Stefania Lay il brano musicale L’uomo moderno.

Chi è Nancy Coppola? La vita privata

Carmine Fragliasso e Nancy Coppola – Foto: Instagram

Nancy Coppola si è unita in matrimonio con Carmine Fragliasso nel 2019. Tre anni dopo le nozze sono diventati genitori per la prima volta del piccolo Vincenzo. A marzo 2020 è diventata mamma bis della piccola Giulia in piena emergenza nazionale e internazionale a causa della diffusione del nuovo Coronavirus.

Durante l’estate 2020 ha cambiato completamente look e ha confessato di aver perso circa 20 chili grazie a un intervento di bendaggio gastrico.