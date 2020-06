Chi è Nick Kyrgios? Età, altezza, peso, biografia, classifica atp ranking tennis e Twitter

Chi è Nick Kyrgios? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Quanto è alto? Quanto pesa? Considerato da molti il più grande talento della sua generazione, ha vinto sei titoli ATP. Nei tornei del Grande Slam ha raggiunto i quarti di finale a Wimbledon nel 2014 e agli Australian Open nel 2015. Ora conosciamolo meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia e la carriera del tennista australiano.

Nick Kyrgios – Foto: Facebook

Chi è Nick Kyrgios? La biografia

Nick Kyrgios – Foto: Facebook

Nick Kyrgios ha un secondo nome, Hilmy. Nato il 27 aprile 1995, sotto il segno zodiacale del Toro, a Canberra in Australia. Alto 1,93 metri, pesa 85 chili, fisico prestante e sguardo magnetico. I suoi genitori sono Norlaila e Giorgos Kyrgios. Suo padre è greco e sua madre è un ingegnere informatico oltre ad essere una esponente della famiglia reale del Sultanato del Selangor in Malesia (era una principessa, titolo a cui ha rinunciato dopo aver lasciato il paese). È il terzo di tre figli: suo fratello Christos è un avvocato, mentre, sua sorella Halimah è un’attrice. È di religione greco-ortodossa. Kyrgios ha giocato a basket fino all’età di 14 anni, quando decise di dedicarsi esclusivamente al tennis. Kyrgios è un fan dei Boston Celtics, squadra di basket professionistica militante nell’NBA, e del Tottenham, squadra di calcio della Premier League inglese. Kyrgios non ha mai avuto un coach fisso ed è tuttora l’unico tennista, tra i top 100, a non avvalersi di un allenatore.

Chi è Nick Kyrgios? La carriera

Nick Kyrgios – Foto: Facebook

Nel 2009 ha iniziato a girare il circuito juniores e il suo primo successo in singolare è arrivato nell’estate 2010, quando si è aggiudicato l’Air Pacific South Pacific Open Junior Championships. Nel 2012 è approdato nel professionismo, terminando il suo primo anno al numero 838 del ranking mondiale. Nel 2013 ha fatto il suo esordio nel mondo del tennis che conta, il Grande Slam. Nel 2015 è giunto per la prima volta nei top 30. L’anno seguente ha vinto l’Hopman Cup insieme a Daria Gavrilova nel team Australia Verde oltre ai primi tre titoli ATP, classificandosi nella top 15. Prima finale Masters 1000 nel 2017 e quarto titolo ATP nel 2018.

Finisce spesso al centro della cronaca per il suo controverso rapporto col tennis professionistico, per la sua irriverenza e comportamenti antisportivi, e per la sua personalità carismatica. Nel 2019 si è contraddistinto per le vittorie ad Acapulco e Washington. Il suo patrimonio netto viene stimato intorno ai 10 milioni di dollari.

Chi è Nick Kyrgios? La vita privata

Nick Kyrgios – Foto: Facebook

Nick è molto popolare e seguito su Instagram, Twitter e Facebook. Le sue storie d’amore finiscono sempre al centro del gossip, come d’altronde le sue dichiarazioni senza filtri.

A maggio 2020 ha dichiarato di essere single e di fare l’amore con le sue fan ogni settimana!

?Tonight I’ll be eating……??Enjoy the Australian Open finals tonight guys.?? This was a lot of fun Alex De Minaur UberEats #KindaHeavyBroooo ?? ??????Gepostet von Nick Kyrgios am Samstag, 1. Februar 2020