Chi è Nico Tortorella? Età, altezza, attore, Lindsay Lohan, Bethany Meyers e Instagram

Chi è Nico Tortorella? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Qual è il suo vero nome? Quanto è alto? Come si chiama sua moglie? Diventato famoso e popolare per aver recitato il ruolo di Cole Shepherd nel drama della CW The Beautiful Life e il ruolo di Razor nella serie televisiva della ABC Make It or Break It – Giovani campionesse, Nico Tortorella è molto amato e popolare sui social network, in particolar modo su Instagram dove vanta quasi 1 milione di follower. Ora conosciamolo meglio, scoprendo l’età, l’altezza, la biografia, la carriera e la vita privata dell’attore.

Nico Tortorella – Foto: Instagram

Chi è Nico Tortorella? La biografia

Nico Tortorella – Foto: Instagram

Nicolò Luigi Tortorella, conosciuto come Nico, è nato a Wilmette, sotto il segno zodiacale del Leone, il 30 luglio 1988. Occhi verdi, capelli castani e fisico perfetto, Nico è alto 183 cm e si è diplomato alla New Trier High School. Nico Tortorella va pazzo per i tatuaggi. Sui suoi profili social ama condividere momenti hot e goliardici della sua vita pubblica e privata.

Chi è Nico Tortorella? La carriera

Nico Tortorella – Foto: Instagram

Nico è diventato famoso grazie al ruolo di Cole Shepherd nel drama della CW The Beautiful Life. Poi ha partecipato in veste di guest star nei primi tre episodi della serie televisiva della ABC Make It or Break It – Giovani campionesse dove ha interpretato Razor. Nel 2010 ha interpretato un ruolo secondario nel film di Joel Schumacher, Twelve, al fianco di Chace Crawford, Kiefer Sutherland ed Emma Roberts. Sempre nel 2010 ha fatto parte del cast del film horror Scream 4. Nel 2011 Schumacher l’ha richiamato per un ruolo secondario in Trespass.

Poi ha recitato in Eye Candy, interpretando il detective Tommy Calligan, nella serie televisiva targata FOX, The Following, interpretando nella prima stagione Jacob Wells/Will Wilson. Nel 2014 ha recitato il ruolo di Josh nella serie televisiva Younger. Nel mese di settembre del 2016 ha lanciato la sua trasmissione radiofonica, disponibile su iTunes, “#TheLoveBomb”, in cui, ospitando diversi amici e persone note, parla dell’amore in tutte le sue sfaccettature e dell’accettazione del proprio essere. Ad aprile 2017 ha aperto un sito web dedicato alla trasmissione thelovebomb.us, dove verranno caricati gli episodi a venire. Ad aprile 2018 ha pubblicato il suo primo libro di poesie “All Of It Is You”.

Nell’aprile 2020 ha partecipato come concorrente alla prima puntata di RuPaul’s Secret Celebrity Drag Race, uno spin-off dell’omonimo RuPaul’s Drag Race al fianco del mentore Monét X Change.

Chi è Nico Tortorella? La vita privata

Nico Tortorella e Bethany Meyers sposi – Foto: Instagram

Tortorella si è definito genderfluid e bisessuale in un’intervista del 2016 a “Vulture”. Nello stesso anno ha rivelato di aver avuto una relazione gay con Kyle Krieger, che è durata 6 mesi. Nel novembre 2017 ha affermato di essere in una relazione poliamorosa con Bethany C. Meyers, imprenditrice ed insegnante di fitness statunitense, al suo fianco da più di 11 anni. I due si sono sposati civilmente il 9 marzo 2018 a New York City.