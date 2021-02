Chi è Nicole Vinti? Biografia, lavoro e vita privata della dama del trono over di Uomini e Donne che ha conquistato il parterre maschile.

Chi è Nicole Vinti? Biografia e vita privata

Nicole Vinti nasce a Gallarate in provincia di Varese ma, purtroppo, non si hanno informazioni né sulla sua data di nascita né sulla sua infanzia.

Quello che si sa è che ha mosso i suoi primi passi all’interno di vari saloni di bellezza per imparare tutti i segreti dell’hair stylist.

Non si sa nulla sulla sua vita privata: Nicole è riuscita a mantenere un gran riserbo, pur partecipando a Uomini e Donne.

Nicole Vinti: Lavoro

Nicole Vinti ha trasformato la sua passione per il mondo della bellezza in un lavoro, diventando imprenditrice e consulente d’immagine hair stylist.

Nel 1987, dopo aver lavorato come parrucchiera per anni, Nicole ha deciso di aprire un salone a Busto Arsizio. Da quel momento in poi, ha continuato a studiare per affinare le proprie conoscenza nel settore.

Nicole ha collaborato a varie sfilate di moda e moltissimi servizi fotografici e ha vestito i panni di tutor per formare giovani parrucchieri.

È una donna di successo. Nel 2014 ha ricevuto il premio Italian hairdressing Award nella categoria Avant Grade.

Nicole Vinti a Uomini e Donne

Nicole Vinti arriva a Uomini e Donne nella stagione 2020-2021 e subito attira le attenzioni del parterre maschile del trono over.

A restare affascinati dall’aspetto e dallo charme della nuova dama sono soprattutto Armando Incarnato , Carlo e Maurizio Guerci.

Maurizio ha chiesto subito il numero di Nicole, ma la dama non ha dato seguito alla sua richiesta e ha preferito conoscere meglio sia Carlo che Armando.

Nicole e Carlo si sono avvicinati molto, ma Armando ha espresso i suoi dubbi in merito a una donna che ha vissuto momenti di intimità con lui.

In realtà Nicole ha omesso alcuni particolari della sue frequentazione con Armando per non ferire Carlo, al quale si sente più legata.

Nicole Vinti: Instagram

Nicole Vinti è molto attiva sui social e il suo profilo Instagram vanta migliaia di followers grazie alla sua attività di consulente di immagine.

Dalle foto postate su Instagram si deduce la sua grande passione per la moda e il mondo dell’hair stylist.