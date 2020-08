Chi è Nicoletta Larini? Età, altezza, peso, biografia, Stefano Bettarini, Instagram e Facebook

Chi è Nicoletta Larini? Quanti anni ha? Quando e dove è nata? Quanto è alta? Quanto pesa? Diventata famosa per la sua travolgente e appassionata love story con l’ex calciatore ed ex naufrago vip dell’Isola dei famosi Stefano Bettarini, Nicoletta Larini ha partecipato a diversi programmi tv ed è fashion designer. La titolare di un brand di moda è molto seguita e popolare sui social, in particolar modo su Facebook e soprattutto Instagram. Ora però conosciamola meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia, la carriera e gli amori di Nicoletta.

Nicoletta Larini – Foto: Facebook

Chi è Nicoletta Larini? La biografia

Nicoletta Larini – Foto: Facebook

Nicoletta Larini è nata il 3 marzo 1994, sotto il segno zodiacale dei Pesci, a Lido di Camaiore in provincia di Lucca. Nicoletta è la figlia di Nicola Larini, ex pilota di Formula Uno molto popolare negli anni Ottanta e Novanta, ma è molto legata anche a sua mamma Barbara. Alta 170 cm, pesa 61 chili, fisico perfetto, capelli castani e occhi marroni per la bella fashion designer. Ha conseguito la laurea all’accademia di Moda di Firenze, essendo sempre stato lo stile e la moda una sua grande passione, e poi ha continuato gli studi in Inghilterra, presso la Nottingham Trent University.

Chi è Nicoletta Larini? La carriera

Nicoletta Larini – Foto: Facebook

Nicoletta Larini ha iniziato a lavorare come modella, stilista e web influencer. Inoltre è titolare di un suo marchio di moda chiamato NL Fashionwear. Nell’estate 2018 ha partecipato insieme al compagno Stefano Bettarini a Temptation Island Vip insieme a personaggi come Valeria Marini, Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra ecc.

Chi è Nicoletta Larini? La vita privata

Stefano Bettarini e Nicoletta Larini – Foto: Instagram

Dopo una lunga storia d’amore con un ragazzo non famoso, nel 2017 si è fidanzata con l’ex calciatore di Fiorentina e Sampdoria, Stefano Bettarini. Nonostante fra i due ci siano 22 anni di differenza d’età, Nicoletta e Stefano sono decisi a fare sul serio. La coppia vip convive a Viareggio e vogliono metter su famiglia.