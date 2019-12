Chi è Paola Caruso? Anni, altezza, news, figlio e foto della showgirl

Chi è Paola Lucia Caruso? Quanti anni ha? Come si chiama suo figlio? Le news sull’esuberante showgirl sono sempre molto scottanti e interessanti. Scopriamo insieme l’età, l’altezza, la biografia e la carriera della bella e simpatica mamma vip.

Paola Caruso – Foto: Instagram

Chi è Paola Caruso? La biografia della showgirl

Paola Caruso – Foto: Facebook

Paola Caruso è nata il 17 gennaio 1985 a Catanzaro. Alta 177cm., capelli castani anche se lei preferisce il biondo, pesa 68 chili e non ha tatuaggi. Si è laureata in Scienze Giuridiche. Paola è molto seguita su Instagram e Facebook. Ha scoperto di essere stata adottata quando aveva 13 anni. Ad aprile 2019 ha scoperto l’identità di sua madre biologica, Imma, durante una puntata di Domenica Live. Si è rifatta il naso, il seno e il viso.

Chi è Paola Caruso? La carriera della showgirl

Paola Caruso – Foto: Facebook

Paola Caruso ha iniziato la sua carriera come ragazza immagine e poi come concorrente di Miss Italia nel 2003. Nel 2006 ha partecipato come corteggiatrice a Uomini e Donne. Dopo aver condotto alcuni programmi tv su ReteCapri, Paola ha raggiunto la popolarità grazie al suo ruolo di Bonas ad Avanti un altro. Ha poi partecipato come naufraga vip all’Isola dei famosi 2016. Subito dopo ha partecipazione all’edizione spagnola dell’Isola, Supervivientes. Ha poi svolto il ruolo di opinionista a Selfie – Le cose cambiano. Ha recitato nel film Natale al Sud ed è stata concorrente a Pechino Express.

Chi è Paola Caruso? La vita privata della showgirl

Paola Caruso e Francesco Caserta – Foto: Instagram

Paola Caruso ha avuto love story con l’ex tronista e opinionista tv Daniele Interrante e Andrea Casalino. Si è scritto e detto molto anche su un suo presunto flirt con il figlio di Paolo Bonolis, Stefano.

Nel 2018 Paola Caruso ha avuto una relazione con il giovane imprenditore Francesco Caserta, con cui è andata a convivere. Lo stesso anno ha scoperto di essere incinta, ma il compagno l’ha abbandonata. Il 2 marzo 2019 è diventata mamma per la prima volta del piccolo Michele. Durante il periodo primaverile ed estivo 2019 ha avuto una breve storia con l’ex tentatore di Temptation Island, Moreno Merlo. Ma anche questa liaison è finita tra le polemiche e uno scambio di accuse piuttosto pesanti e gravi.