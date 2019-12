Chi è Paola Saulino? Anni, altezza, biografia, lavoro, Facebook e Instagram della star del Pompa Tour

Chi è Paola Saulino? Negli ultimi anni è diventata famosa e popolare grazie soprattutto al Pompa Tour, in seguito al Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016. La super tifosa del Napoli è molto seguita su Facebook e Instagram. Sono davvero molti che si domandano: Paola Saulino ha fatto il Pompa Tour? Che lavoro fa? Quanti anni ha? Scopriamo insieme l’età, l’altezza, il peso, la biografia e la carriera di Paola.

Chi è Paola Saulino? La biografia

Paola Saulino è nata a Napoli il 16 luglio del 1989. Alta 169cm, pesa 54 chili, occhi chiari, fisico prorompente e capelli castani. Dopo il diploma, ha frequentato il teatro Elicantropo di Napoli per poi trasferirsi a Roma e studiare in un corso di recitazione proprio nella Capitale.

Chi è Paola Saulino? La carriera

La tifosa vip del Napoli ha fatto il suo esordio cinematografico nel 2013 nel film Pazze di Me di Fausto Brizzi, con un ruolo secondario. Poi ha recitato un ruolo secondario anche nella serie tv 1992 dove recitavano Stefano Accorsi e Miriam Leone. L’anno seguente ha partecipato al Festival di Cannes con un inedito cortometraggio in cui è la protagonista. Per un breve periodo si è trasferita in Argentina, dove ha lavorato a due pellicole uscite solo per il circuito locale. Sono davvero in molti a pensare che sia la sosia dell’ex ministra del Governo Renzi, Maria Elena Boschi. Ma la popolarità l’ha raggiunta con l’iniziativa Pompa Tour contro l’allora Governo guidato proprio da Matteo Renzi. Oggi è una web influencer di successo. L’attrice e web influencer napoletana ha debuttato diverse settimane fa come showgirl di burlesque, ma negli ultimi giorni è tornata a far parlare di sé, così come fece ai tempi del Pompa Tour (in seguito al Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016), con il video trash “Sono nata a pecora”.