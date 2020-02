Chi è Paolo Ciavarro? Età, altezza, peso, segno zodiacale, fidanzata, Forum, Amici e Clizia

Chi è Paolo Ciavarro? È figlio d’arte dato che sua madre è l’attrice Eleonora Giorgi e suo padre è l’attore Massimo Ciavarro. Quanti anni ha? Dov’è nato? Qual è il suo segno zodiacale? Come si chiama la sua ex fidanzata? Conosciamolo meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia, la vita privata e la carriera del personaggio tv.

Paolo Ciavarro – Foto: Instagram

Chi è Paolo Ciavarro? La biografia

Paolo Ciavarro è nato il 22 ottobre 1991 sotto il segno della Bilancia a Roma. Alto 180 cm, pesa 78 chili, occhi azzurri e capelli biondi. Ha un fratello a cui è molto legato. Una delle sue più grandi passioni è il calcio. Ha cominciato a giocare a pallone a soli 6 anni. Ha giocato per la Roma fino all’età di 17 anni e ha fatto anche un provino per il Manchester City, ma non è andato bene. Ha conseguito la laurea in Economics and Business presso l’Università LUISS di Roma e in seguito ha lavorato presso uno studio di elaborazione dati e servizi contabili. Poi è passato sotto alle luci dei riflettori.

Chi è Paolo Ciavarro? La carriera e la vita privata

Ha debuttato in tv con il padre Massimo Ciavarro come concorrente di Pechino Express nel 2013. L’anno seguente è entrato nel cast di Forum come assistente e valletto della conduttrice Barbara Palombelli. A partire dal 2017 ha fatto il suo ingresso nella scuola di giovani talenti di Amici di Maria De Filippi, affiancando alla conduzione prima Stefano De Martino e poi Marcello Sacchetta e Lorella Boccia. Nel 2020 è nel cast dei concorrenti del reality show di Canale 5, Il Grande Fratello Vip 4.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Ciavarro junior ha avuto una lunga e intensa love story con Alicia Bosco. Nella casa del GF Vip 4 ha conosciuto e si è innamorato di Clizia Incorvaia, la web influencer ed ex moglie di Francesco Sarcina della band Le Vibrazioni.

Una storia che ha subito appassionato milioni di telespettatori.