Chi è Paolo Fox? Età, biografia, curiosità e carriera dell’astrologo

Chi è Paolo Fox? Età, biografia, curiosità e carriera del personaggio tv e dell’astrologo più famoso e popolare della televisione italiana. Paolo è spesso ospite in diversi salotti televisivi dove propone il suo oroscopo a I fatti vostri e nella trasmissione della domenica mattina di Rai 2, Mezzogiorno in famiglia, dove propone la sua classifica. Molti si domandano Paolo Fox è sposato o è fidanzato? Dove e quando è nato?

Chi è Paolo Fox? Biografia dell’astrologo

Paolo Fox è nato il 5 febbraio 1961 a Roma. Fin da giovanissimo nutriva un grande interesse nei confronti dell’astrologia. Una passione che poi tramuterà in un lavoro vero e proprio. Ha poi conseguito la tessera di giornalista pubblicista e gestisce numerose conferenze presso il Centro Italiano di Astrologia. Per quanto riguarda la sua vita privata, Paolo è gelosissimo della sua privacy e non si è mai sbilanciato pubblicamente sulla sua sfera intima e privata.

SCOPRI LE ANTICIPAZIONI SUL LIBRO DI PAOLO FOX SULL’OROSCOPO 2020

Chi è Paolo Fox? Carriera dell’astrologo

Si è occupato inizialmente degli oroscopi per i mensili “Astrella” e “Astrolei”. Con il passare del tempo, il suo impegno in ambito editoriale è cresciuto progressivamente, prima per “Vip”, “Tvstelle” e “Cioè” e poi ha proposto il suo oroscopo nelle trasmissioni televisive della Rai e anche in radio, su LatteMiele e Radio Deejay. Le sue prime apparizioni televisive sono state nelle trasmissioni di Rai 1 Per tutta la vita, In bocca al lupo! e Domenica In.

SCOPRI LE PREVISIONI DI PAOLO FOX PER DICEMBRE 2019

Dal 2002 propone il suo oroscopo a I fatti vostri e nella trasmissione della domenica mattina di Rai 2, Mezzogiorno in famiglia, dove propone la sua classifica. Dal 2006 al 2009 ha interpretato se stesso prestando la voce all’oroscopo in radio nella serie tv L’ispettore Coliandro. Ogni anno cura per la Rai la serata dedicata alle previsioni astrologiche per il nuovo anno, trasmessa a fine dicembre. È molto attivo anche sulla carta stampata. Nel 2014 ha interpretato se stesso nel film di Natale Ma tu di che segno 6? e due anni dopo ha recitato in Natale a Roccaraso (mediometraggio), per la regia di Mauro Russo (2018).

Redazione-iGossip