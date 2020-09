Chi è Pierpaolo Petrelli? Età, altezza, Rondine, Uomini e Donne, Facebook e fidanzata

Chi è Pierpaolo Petrelli? Quanti anni ha? Quando e dove è nata? Come si chiama suo figlio? Chi è la sua fidanzata? Pierpaolo Petrelli è diventato popolare grazie alla sua partecipazione come velino insieme a Elia Fongaro al tg satirico di Canale 5, Striscia la notizia. Ha poi preso parte a diversi programmi tv e ha posato per un calendario senza veli. Ora conosciamolo meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia, la carriera e la vita privata del modello e personaggio tv.

Pierpaolo Petrelli – Foto: Facebook

Chi è Pierpaolo Petrelli? La biografia

Pierpaolo Petrelli – Foto: Facebook

Pierpaolo Petrelli è nato nel 1995 a Maratea, in provincia di Potenza. Dopo essersi diplomato al Liceo scientifico si è trasferito a Roma per studiare Giurisprudenza all’Università La Sapienza. Vorrebbe fare l’avvocato, ma intanto ha avuto la possibilità di sbarcare in televisione e a quanto pare gli piace pure molto il patinato mondo dello show business italiano. Ha lavorato in discoteca, ma anche come bagnino, come ballerino e come cameriere. Tifoso della Juventus e di Alessandro Del Piero, non ha mai nascosto la propria fede calcistica.

Chi è Pierpaolo Petrelli? La carriera

In tv ha debuttato nel programma “I Migliori anni”, facendo parte del corpo di ballo. La notorietà è arrivata solamente nel 2013, quando è stato scelto come primo “velino” della storia di Striscia la Notizia (fino all’epoca questo ruolo era stato assegnato solamente alle ragazze), insieme all’ex gieffino Elia Fongaro. Nel 2018 ha partecipato come tentatore nel programma Tempation Island Vip, condotto da Simona Ventura. Nello stesso anno è diventato corteggiatore nel programma Uomini e Donne, di Maria De Filippi, cercando invano di conquistare Teresa Langella.

Il 4 agosto 2020 ha debuttato come cantante lanciando il singolo Rondine. A settembre 2020 è stato ufficializzato il cast dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 di Alfonso Signorini che vede tra i protagonisti proprio il modello e personaggio tv lucano.

Chi è Pierpaolo Petrelli? La vita privata

Ariadna Romero e Pierpaolo Petrelli con il figlio Leonardo – Foto: Facebook

Pierpaolo Petrelli ha avuto una lunga e romantica love story con la modella e attrice cubana, Ariadna Romero, presenza a Quelli che il calcio come schedina, e successivamente conduttrice su Milan Channel. Il 18 luglio 2017 sono diventati genitori del piccolo Leonardo. La loro storia d’amore è giunta al capolinea dopo la nascita del baby vip. Nel 2019 Pierpaolo ha avuto una brevissima storia con Ginevra Labruschi. L’ex velino ha un profilo privato di Facebook e un profilo pubblico di Instagram, a cui sono iscritti 160mila follower.