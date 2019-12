Chi è Pietro Tartaglione? Biografia, vita privata e carriera dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne che ha conquistato il cuore di Rosa Perrotta e di tutti i fan della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi.

Pietro Tartaglione- foto instagram.com

Chi è Pietro Tartaglione? Data di nascita e biografia

Pietro Tartaglione è nato il 25 ottobre del 1990a Marcianise, ma è cresciuto a Gaeta insieme alla sua famiglia di origine.

A 15 anni, Pietro si trasferisce a Roma per studiare in un college e dopo si sposta a Milano per conseguire la laurea in Giurisprudenza.

Pietro si definisce una persona introversa e con sani principi, ama andare in moto e giocare a calcio (Rey League del Calcio a cinque).

Pietro Tartaglione a Uomini e Donne

Pietro Tartaglione a Uomini e Donne- foto tvdaily.it

Dal 2016, Pietro Tartaglione scende le scale per conoscere Rosa Perrotta, dopo averla già vista su Instagram e aver provato a contattarla prima del programma.

Come da regolamento della trasmissione, però, la pagina social di Rosa viene chiusa e Pietro decide di corteggiarla.

Rosa lo sceglie e da quel momento in poi non si sono più lasciati, almeno fino a quando la bella indossatrice non parte per l’Honduras.

Il futuro avvocato sceglie di dichiararsi e farle la proposta di matrimonio proprio durante la puntata finale dell’Isola dei Famosi.

I due avevano fissato la data delle nozze a giugno 2019, ma hanno dovuto rimandare a causa della scoperta della gravidanza.

Il 25 luglio 2019 l’ex tronista ha dato la luce il loro primogenito e lo ha presentato a tutto il mondo: il suo nome è Domenico.

Pietro Tartaglione: Lavoro e carriera

Pietro Tartaglione lavoro- foto instagram.com

Pietro Tartaglione è un praticante avvocato sta presso lo studio del padre ma, dopo la partecipazione al people show di Maria De Filippi, è diventato anche influencer e imprenditore.

Oggi, Pietro Tartaglione grazie alla sua altezza (184 cm), al suo fisico statuario e al suo sguardo magnetico, collabora con vari brand e ha creato un marchio di abbigliamento uomo tutto suo: Verum.

Pietro Tartaglione: Instagram

Pietro Tartaglione, Rosa Perrotta e il piccolo Domenico- foto instagram.com

Pietro Tartaglione non ha mai nascosto di utilizzare i social sin dai tempi in cui rivelò subito di aver cercato Rosa Perrotta su Instagram.

Dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne, però, Pietro è diventato molto più attivo sui social soprattutto per lavoro.

Il suo account Instagram è ricco di selfie, fotografie insieme a Rosa, amici e parenti e scatti della sua routine quotidiana.

Di contro, però, non sembra che il futuro avvocato abbia un account Facebook e Twitter attivo e/o ufficiale.