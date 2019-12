Chi è Raffaella Di Caprio? Età, altezza, biografia, carriera e fidanzato dell’attrice

Chi è Raffaella Di Caprio? Quanti anni ha? Dov’è nata? Conosciamo meglio una delle donne più belle e sensuali dello show business italiano nonché parente del celebre divo hollywoodiano Leonardo Di Caprio, scoprendo insieme l’età, l’altezza, il peso, la biografia e la carriera della splendida e affascinante attrice campana.

Chi è Raffaella Di Caprio? La biografia dell’attrice

Raffaella Di Caprio è nata il 17 ottobre 1993 a Sant’Agata dei Goti. È alta 173 cm, pesa 56 chili, occhi azzurri, capelli biondi e fisico perfetto per l’attrice italiana più bella, secondo un sondaggio realizzato dall’ex Mister Italia Miky Falcicchio in occasione della finalissima del concorso di bellezza e fashion talent Top Model of the World Italy 2019 di cui è coordinatore nazionale e direttore commerciale. Ha una parentela molto importante: suo bisnonno era parente di primo grado del bisnonno del celebre sex symbol del cinema internazionale Leonardo Di Caprio. I due, però, non si sono mai conosciuti anche se Raffaella è cresciuta con il mito di Leonardo Di Caprio ed è uno dei suoi attori preferiti. Spera di incontrarlo presto in America dove andrà a breve per un importante provino cinematografico. Raffaella è molto amata e seguita su Instagram, Twitter e Facebook.

Chi è Raffaella Di Caprio? La carriera e la vita privata dell’attrice

Raffaella Di Caprio ha iniziato la sua carriera come modella, arrivando quinta a Miss Italia 2012 conquistando la fascia di Miss Wella Professionals Campania e vincendo, successivamente, il titolo mondiale di Miss Gran Prix Forever. Un ruolo fondamentale per la sua carriera l’ha ricoperto il famoso manager e talent scout Rosario Porzio. Crede molto in lei e nel suo talento. In una recente intervista ha dichiarato che la ragazza potrebbe diventare la nuova Monica Bellucci, per via del suo talento e del forte carisma. Porzio ha descritto Raffaella come una donna di grande naturalezza e semplicità. Ma il suo grande sogno è sempre stato quello di diventare attrice. Pertanto dopo aver studiato recitazione, ha debuttato nel 2018 nella fortunatissima serie tv Furore 2 nei panni di Giovanna Minutillo, ottenendo un ottimo successo e riscontro da parte del pubblico.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Raffaella è felicemente impegnata. Chi è il suo fidanzato? Il responsabile facility management presso Centro Commerciale Maximall, Pietro Montemarano. La loro storia d’amore procede a gonfie vele da maggio 2014.