Chi è Riccardo Guarnieri? Biografia, lavoro e vita privata del cavaliere del trono over di Uomini e Donne che ha conquistato il cuore di Ida Platano.

Chi è Riccardo Guarnieri? Biografia e vita privata

Riccardo Guarnieri, all’anagrafe Riccardo Maria Guarnieri, nasce a Statte (Taranto) il 29 marzo del 1979 e lì continua a vivere con i genitori dopo la fine della sua precedente convivenza.

Il cavaliere tarantino è cresciuto con un fratello e una sorella ed è molto legato alla famiglia, in particolare ai nipotini.

Prima di legarsi a Ida Platano, sappiamo che Riccardo ha avuto tre relazioni importanti, l’ultima delle quali terminata dopo una convivenza.

Riccardo Guarnieri: Lavoro

Riccardo Guarnieri lavora come operaio a Taranto e, da quello che emerso, fatica a lasciare il proprio lavoro per vivere a Brescia dalla sua Ida.

Il lavoro e l’incapacità di Riccardo di staccarsi dalla sua terra hanno creato non pochi problemi alla coppia targata Uomini e Donne.

Successivamente Riccardo ha voluto seguire Ida a Brescia e questo gli ha causato diversi problemi lavorativi. Non sappiamo se abbia trovato un altro lavoro.

La sua partecipazione al people show di Maria De Filippi e il suo fisico statuario potrebbero portarlo a lavorare come modello, influencer o testimonial. Ma attualmente è soltanto una possibilità.

Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne

Riccardo Guarnieri arriva a Uomini e Donne per rimettersi in gioco e cercare quella donna in grado di farlo capitolare.

In studio Riccardo Guarnieri conosce Ida Platano (anche se la donna frequenta Sossio Aruta) e tra i due si instaura un feeling immediato che li porta a uscire da Uomini e Donne come coppia.

Dopo pochi mesi, però, i due decidono di mettere alla prova il loro rapporto partecipando a Temptation Island 2018.

Riccardo entra in confidenza con la single Stefanì Nobile e Ida si strugge per lui. Al falò di confronto, però, scelgono di restare una coppia e provare a risolvere i loro problemi.

Durante un confronto in studio con Riccardo Guarnieri, Ida Platano scopre che ha mantenuto i contatti con la single di Temptation Island e si separano.

L’ex coppia torna nel parterre di Uomini e Donne per conoscere altre persone: lui frequenta Roberta Di Padua e lei esce con Armando Incarnato.

Il cavaliere tarantino si mostra geloso di Ida e arriva a dichiararsi profondamente innamorato della donna, chiedendole di tornare insieme.

Riccardo e Ida escono dal programma e iniziano a progettare la vita insieme, tant’è che l’uomo le fa la proposta di matrimonio a Natale 2019.

Il Coronavirus rimanda le nozze della coppia targata Uomini e Donne e purtroppo rimarca le differenze tra i due. Dopo varie indiscrezioni, infatti, Riccardo Guarnieri e Ida Platano rompono il fidanzamento.

Riccardo Guarnieri: Facebook e Instagram

Riccardo Guarnieri vanta un profilo Instagram da migliaia di follower, anche se non è una persona che usa spesso i social.

Tra le foto più apprezzate di Riccardo spiccano senza dubbio quelle che lo ritraggono nelle sue sessione di allenamento e quelle della sua vita di tutti i giorni.